Transfiere Dinero con Texto o Voz de Forma Fácil

Revolución Financiera: Mercado Pago Presenta Su Asistente de Inteligencia Artificial en Argentina

Mercado Pago da un gran paso en el sistema financiero argentino al introducir un asistente de inteligencia artificial que permite a los usuarios operar su dinero mediante comandos de voz o texto, emulando la experiencia de WhatsApp.

¿Cómo Funciona el Asistente de Inteligencia Artificial de Mercado Pago?

Este innovador asistente fue lanzado inicialmente en Brasil en octubre. Ariel Szarfsztejn, que asumirá el liderazgo de Mercado Libre en enero, promocionó un video viral que muestra cómo utilizar el chat basado en IA en la aplicación.

Para comenzar a usarlo, los usuarios deben acceder a la billetera digital, tocar el botón Más en la esquina inferior derecha, y seleccionar Asistente personal. Así se activa un chat donde se pueden enviar comandos, ya sea por texto o por voz.

El asistente también ofrece alertas y recomendaciones personalizadas.

Por ejemplo, se puede indicar por voz: «Quiero realizar una transferencia de 5.000 a fulano». El sistema buscará al destinatario, pedirá un concepto para el pago y generará la orden de transferencia, simplificando así el proceso al eliminar la necesidad de navegar entre múltiples opciones.

Además, se pueden hacer consultas sobre los vencimientos de facturas o solicitar información sobre descuentos en categorías específicas, y el asistente responde de manera eficaz.

Francisco Chaves del Valle, consultor en el área fintech, explica que el objetivo es ser la referencia en uso personal de billeteras, minimizando el número de clics para realizar operaciones.

El asistente permite operar fácilmente mediante comandos de voz.

Diego Kupferberg, especialista en banca y fintech, asegura que Mercado Pago busca facilitar la experiencia de uso, especialmente para adultos mayores y nuevos usuarios de servicios digitales.

El Futuro de la Inteligencia Artificial en Mercado Pago

Aunque el asistente aún se encuentra en fase beta, las posibilidades son vastas. Chaves del Valle anticipa que se podrán centralizar operaciones como programar pagos y transferencias. Kupferberg añade que podrían incluirse funciones como:

Recomendaciones personalizadas para inversiones y ahorro.

Gestión automatizada de créditos basada en el historial del usuario.

Mejora de la experiencia de compra a través de créditos al consumo.

Ignacio E. Carballo, director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA, resalta que «la IA generativa permite interacciones con dispositivos como gafas de Meta o asistente de voz, facilitando el acceso a servicios financieros».

Kupferberg destaca que estos avances incluirán pagos sin contacto más inmediatos y un acceso instantáneo a créditos basado en datos de actividad diaria.

Mercado Libre: La Plataforma Integral para el Usuario

Además de la banca conversacional, la inteligencia artificial también potenciará Mercado Libre. El objetivo es crear un asistente personal que aprenda de las preferencias del usuario, ofreciendo recomendaciones basadas en gustos y hábitos.

Por ejemplo, el asistente podría realizar preguntas sobre estilos de zapatillas o cumplir con recordatorios para cumpleaños, sugiriendo regalos y facilitando la compra directamente en la plataforma. Carballo menciona que se está preparando para atender al «consumidor automatizado», capaz de realizar compras en línea de forma automática según necesidades predeterminadas.

Las claves del plan de IA de Mercado Libre y Mercado Pago.

Gastón Lavorato, CEO de Bagheads Labs, afirma que «Mercado Libre utilizará IA para resumir opiniones y facilitar decisiones de compra, aumentando así la tasa de conversión». El uso de chatbots para responder consultas específicas también se contempla, mejorando así la experiencia del consumidor. Así, tanto compradores como vendedores disfrutarán de un proceso simplificado en esta nueva era digital.