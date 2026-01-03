En vivo: Vicepresidenta de Venezuela exige ‘prueba de vida’ de Maduro tras anuncio de captura de Trump

La reciente operación para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro ha desatado una ola de comparaciones con eventos históricos, particularizando en la célebre captura de Manuel Noriega en 1989. Este giro inesperado de los acontecimientos plantea numerosos interrogantes sobre el futuro de Venezuela y el papel de Estados Unidos en la región.

El despliegue de la fuerza Delta en el corazón de Caracas marca un hito sin precedentes en la política internacional. La captura de Maduro y su esposa podría ser considerada una de las acciones más audaces de la intervención estadounidense en América Latina en años recientes.

Un Paréntesis Histórico: La Captura de Noriega

La historia ofrece un paralelo intrigante: la caída de Manuel Noriega, el exdictador panameño, también fue resultado de una operación militar de las fuerzas especiales de EE. UU. en un contexto de conflicto directo. Al igual que Maduro, Noriega había declarado una victoria en unas elecciones de dudosa legitimidad y enfrentaba graves acusaciones de narcotráfico.

Contexto y Consecuencias

La captura de Noriega sucedió tras una breve y decisiva guerra en la que las fuerzas panameñas fueron rápidamente derrotadas. Tras refugiarse en la embajada del Vaticano, Noriega sobrevivió once días antes de ser persuadido de rendirse mediante tácticas inusuales: «guerra psicológica» a través de música rock a alto volumen.

Eventualmente fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La Operación Contra Maduro: Un Despliegue sin Precedentes

Aunque los detalles de la captura de Maduro aún son inciertos, parece haber sido una operación más compleja y ambiciosa en comparación con la de Noriega. Esto se debe a que se logró extraer al presidente y a su esposa sin la necesidad de fuerzas terrestres convencionales, lo que suma un nuevo capítulo a la narrativa de las intervenciones estadounidenses en la región.

El Futuro de Maduro y Venezuela

A medida que se revelan más elementos sobre esta operación histórica, el destino de Nicolás Maduro sigue siendo un misterio. Sin embargo, las especulaciones apuntan a que podría terminar en una prisión estadounidense, lo que abriría un nuevo escenario político en Venezuela y en toda América Latina.