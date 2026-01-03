“El misterioso color del mar en Punta del Este: ¿Por qué brilla tanto en enero?”

Un espectáculo natural inigualable deslumbró a turistas y residentes en Playa La Brava, generando asombro y preguntas en las redes sociales.

La llegada inesperada de los microorganismos luminosos

Tatiana de Ávila, una colombiana de 38 años que trabaja en un hotel en Punta del Este, está maravillada. «Nunca había visto algo tan impresionante en mis diez años viviendo aquí», relata. Sin embargo, su experiencia inicial se vio acompañada de incertidumbre: «Todo se sentía en otra dimensión, como si hubiera consumido algo extraño».

El origen del fenómeno

Según Virginia Villarino, directora de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado, la presencia de dinoflagelados en las aguas de Punta del Este fue provocada por una inusual ola de calor que duró entre siete y ocho días, con temperaturas superiores a los 30 grados. Este clima propició la aparición de microorganismos como las Noctilucas.

¿Qué son las Noctilucas?

Las Noctilucas Scintillans y otras variedades como el Alexandrium Affine son responsables de la bioluminiscencia que transforma las noches en una experiencia mágica. Villarino explica que, mientras las Noctilucas tiñen el agua de anaranjado durante el día, el Alexandrium le otorga un tono más marrón. La bioluminiscencia, en cambio, brilla en tonos azules por la noche, creando un espectáculo visual impresionante.

Un regalo inesperado para los veraneantes

A pesar de que este evento natural solo ha ocurrido tres veces en el último año, los turistas se sintieron completamente cautivados. Villarino enfatiza que, aunque la experiencia fue única, los episodios anteriores no contaron con la misma afluencia de visitantes. Durante esas ocasiones, el agua presentaba colores anaranjados y verde fluorescentes.

Preocupaciones sobre la seguridad

Ante los rumores de efectos adversos, la especialista aclara que los dinoflagelados no son tóxicos para los humanos, aunque se han reportado reacciones leves como irritación en la piel o mareos. «No es algo grave, pero puede ocurrir», sostiene.

Medidas de seguridad y monitoreo del agua

Para asegurar la tranquilidad de los veraneantes, la calidad del agua ha sido monitoreada más rigurosamente desde la aparición de este fenómeno. Villarino confirmó que todas las playas de Maldonado están habilitadas para el baño, y descartó riesgos de contaminación. «Si se observan manchas en el agua, los guardavidas están autorizados para izar banderas sanitarias”.

Diferenciando microorganismos

La investigadora Ana Martínez, especialista en fitoplancton marino, esclarece que el Alexandrium fue el que predominó este año, en lugar de las Noctilucas. Este microorganismo es típicamente tropical y se ha beneficiado de las cálidas temperaturas marinas recientes.

Consejos para visitantes

Desde la Intendencia se recomienda a los turistas: