Marcelo Elizondo: ‘Es crucial aumentar el ingreso de dólares por exportaciones e inversiones’

La balanza comercial de bienes de Argentina cerró con un saldo positivo el año pasado, aunque el país aún enfrenta un serio desafío: la falta de dólares para equilibrar su comercio exterior. El especialista Marcelo Elizondo nos ofrece un análisis claro de esta situación.

Argentina concluyó el año con un saldo favorable en su balanza comercial de bienes, pero enfrenta un persistente inconveniente relacionado con la escasez de dólares, fundamental para mantener el equilibrio en su balanza de pagos. Marcelo Elizondo, experto en Comercio Exterior, destaca que, aunque el resultado comercial es positivo, no garantiza la estabilidad cambiaria necesaria.

Proyecciones de Superávit Comercial para 2025

Según Elizondo, se prevé un superávit comercial de aproximadamente 10.000 millones de dólares para 2025, con exportaciones que podrían alcanzar los 85.000 millones. “Esto representaría las segundas cifras más altas en la historia”, agregó. Sin embargo, el analista advierte que este buen desempeño se ve contrarrestado por el déficit en la balanza de servicios, que anualmente ronda los 10.000 millones de dólares.

El Déficit en la Balanza de Servicios y sus Implicaciones

Elizondo subraya que la fortaleza de la balanza comercial de bienes se ve opacada por el histórico déficit en la balanza de servicios. Este saldo negativo incluye gastos de viajes y otros servicios que demanda la economía argentina. “El problema radica más en la falta de ingresos de divisas que en la desmesurada salida de dólares”, remarcó.

Así, Elizondo enfatiza que se debe focalizar en aumentar la oferta genuina de dólares. “No se puede reducir la salida de divisas en turismo, sino que el objetivo debe ser incrementar los ingresos”, puntualizó.

Mirada hacia la Inversión Extranjera y el Futuro Económico

Al ser consultado sobre la inversión extranjera directa en el país, Elizondo mencionó que su escaso nivel se debe a un proceso de transición. “Se observan movimientos de salida de empresas extranjeras, a la vez que se incrementa la inversión local”, explicó. También recordó que en el pasado, las utilidades no podían ser remitidas al exterior y se reinvertían obligatoriamente, lo que distorsionaba las cifras.

Un Proceso de Normalización Económica

De cara a 2026, Elizondo resaltó que se están produciendo avances significativos hacia una normalización de la economía. Con el inicio del desmantelamiento de las restricciones cambiarias y un aumento esperado en el flujo de inversiones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se presenta como un componente clave. “Hay numerosos proyectos anunciados que deben comenzar a desarrollarse”, afirmó.

Finalizando su análisis, Elizondo indicó tres vías esenciales para estabilizar la economía: aumentar los ingresos por exportaciones, fomentar la inversión extranjera y atraer financiamiento. “Argentina avanza hacia una normalización lenta, pero constante”, concluyó.