Encuesta revela: Javier Milei solo alcanza 29,4% para reelección en 2027 frente a 60,7%

En un giro inesperado para el mandatario argentino, las proyecciones que al final de 2022 sugerían un camino despejado hacia la reelección han comenzado a oscurecerse. Resultados recientes de encuestas reflejan un panorama complicado para Javier Milei, ante un escenario económico incierto y acusaciones de corrupción que amenazan su imagen política.

Nueva Encuesta de Zuban Córdoba: Indicadores Alarmantes

La consultora Zuban Córdoba, conocida por sus análisis críticos hacia el oficialismo, ha realizado un sondeo nacional con 2,200 casos que muestra datos preocupantes. Al preguntar a los votantes sobre su intención de respaldar a Milei en las próximas elecciones, el 29.4% manifestó que lo votaría, mientras que un 60.7% se mostró en contra.

Retorno a los Números de las PASO

Estos resultados sugieren un regreso a los “números duros” de Milei, con un respaldo que refleja cifras similares a las obtenidas en las primarias y la primera vuelta de 2023. En términos de intención de voto para un posible segundo mandato, solo el 27.3% lo apoya, y el 60.6% se opone.

Razones Detrás de la Preferencia del Electorado

Motivos para Votar a Favor de Milei

El sondeo indaga sobre las razones que llevarían a los votantes a elegir nuevamente a Milei. Las respuestas más comunes incluyen:

Confianza en su liderazgo: 47%

47% Rechazo a los peronistas: 21.6%

21.6% Políticas efectivas: 20.2%

Motivos para No Votarlo

Por otro lado, las razones por las cuales los encuestados no respaldarían su reelección son igualmente contundentes:

Mala gestión económica: 47%

47% Promesas incumplidas: 24.7%

24.7% Escándalos de corrupción: 21.5%

Perspectivas Futuras para Milei y la Oposición

La encuesta también examina cómo Milei podría preparar su reelección y cómo la oposición debería reaccionar. Se plantean preguntas sobre alianzas necesarias y el perfil de un candidato alternativo que pueda desafiar su mandato.

Opinión sobre Alianzas Opositoras

Respecto a apoyar alianzas en la oposición, un 48.2% se declaró a favor, mientras que un 37.1% está en desacuerdo. Por otro lado, un 46.4% mostró apoyo a un espacio más moderado en el espectro político.

La Necesidad de Nuevas Figuras en la Política

Una gran mayoría, el 62.4%, considera necesario contar con un candidato sin vínculos con los partidos actuales, lo que sugiere un agotamiento del electorado hacia los representantes tradicionales.