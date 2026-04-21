Encuesta revela: Javier Milei solo alcanza 29,4% para reelección en 2027 frente a 60,7%

¿Javier Milei en Problemas? Encuestas Revelan Retos para su Reelección
En un giro inesperado para el mandatario argentino, las proyecciones que al final de 2022 sugerían un camino despejado hacia la reelección han comenzado a oscurecerse. Resultados recientes de encuestas reflejan un panorama complicado para Javier Milei, ante un escenario económico incierto y acusaciones de corrupción que amenazan su imagen política.
Nueva Encuesta de Zuban Córdoba: Indicadores Alarmantes
La consultora Zuban Córdoba, conocida por sus análisis críticos hacia el oficialismo, ha realizado un sondeo nacional con 2,200 casos que muestra datos preocupantes. Al preguntar a los votantes sobre su intención de respaldar a Milei en las próximas elecciones, el 29.4% manifestó que lo votaría, mientras que un 60.7% se mostró en contra.
Retorno a los Números de las PASO
Estos resultados sugieren un regreso a los “números duros” de Milei, con un respaldo que refleja cifras similares a las obtenidas en las primarias y la primera vuelta de 2023. En términos de intención de voto para un posible segundo mandato, solo el 27.3% lo apoya, y el 60.6% se opone.
Razones Detrás de la Preferencia del Electorado
Motivos para Votar a Favor de Milei
El sondeo indaga sobre las razones que llevarían a los votantes a elegir nuevamente a Milei. Las respuestas más comunes incluyen:
- Confianza en su liderazgo: 47%
- Rechazo a los peronistas: 21.6%
- Políticas efectivas: 20.2%
Motivos para No Votarlo
Por otro lado, las razones por las cuales los encuestados no respaldarían su reelección son igualmente contundentes:
- Mala gestión económica: 47%
- Promesas incumplidas: 24.7%
- Escándalos de corrupción: 21.5%
Perspectivas Futuras para Milei y la Oposición
La encuesta también examina cómo Milei podría preparar su reelección y cómo la oposición debería reaccionar. Se plantean preguntas sobre alianzas necesarias y el perfil de un candidato alternativo que pueda desafiar su mandato.
Opinión sobre Alianzas Opositoras
Respecto a apoyar alianzas en la oposición, un 48.2% se declaró a favor, mientras que un 37.1% está en desacuerdo. Por otro lado, un 46.4% mostró apoyo a un espacio más moderado en el espectro político.
La Necesidad de Nuevas Figuras en la Política
Una gran mayoría, el 62.4%, considera necesario contar con un candidato sin vínculos con los partidos actuales, lo que sugiere un agotamiento del electorado hacia los representantes tradicionales.