Apple: Nuevo CEO presenta oportunidades de inversión en CEDEARs desde Argentina

La compañía tecnológica más valiosa del mundo inicia un nuevo capítulo bajo el liderazgo de John Ternus, quien asume el cargo de CEO tras más de diez años de Tim Cook al frente.

Apple, la emblemática compañía de tecnología, entra en una nueva fase al anunciar el cambio de liderazgo, con John Ternus como nuevo CEO. Este movimiento, previsto por muchos en el entorno de la empresa, marca un punto de inflexión significativo en el mercado financiero.

Ternus, elogiado por Cook por su «visión técnica impecable», ha jugado un papel crucial en la transición hacia los procesadores Apple Silicon y en el diseño de las últimas versiones de iPhone y iPad. Su ascenso simboliza no solo continuidad, sino también una renovada apuesta por la innovación en la oferta de productos.

Reacción del mercado ante el nuevo liderazgo

A pesar de la importancia del anuncio, Wall Street ha recibido la noticia con serenidad, lo que refleja la confianza en el proceso de transición. Las acciones de Apple, bajo el símbolo AAPL, cerraron recientemente en u$s273,05, con un ligero aumento del 1,04%.

Esta estabilidad se debe en gran parte al perfil de Ternus. A diferencia de otros líderes que provienen del ámbito financiero, Ternus es reconocido como un «hombre de producto», lo que alivia las preocupaciones sobre la posible pérdida de la esencia innovadora de Apple tras la salida de Cook.

Perspectivas: ¿Es un buen momento para invertir?

De cara al futuro, la mayoría de los analistas mantiene una perspectiva optimista.

Según información de Investing, el precio objetivo promedio se ubica en u$s297,46 en los próximos 12 meses, lo que representa un potencial de crecimiento del 8,94% respecto a los precios actuales.

Fuente: Investing

No obstante, Apple enfrenta retos, incluyendo la intensa competencia en inteligencia artificial y regulaciones antimonopolio más severas en regiones como Europa y Estados Unidos.

La transición ocurre en un momento en que el iPhone ha alcanzado su madurez, y el crecimiento futuro dependerá de la diversificación hacia servicios y la integración de hardware con soluciones de inteligencia artificial.

Invertir en Apple desde Argentina: la opción de los CEDEAR

Para los inversores argentinos, adquirir los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) se presenta como una opción eficiente para participar en este nuevo capítulo de Apple.

Según Balanz, los CEDEAR permiten invertir en empresas extranjeras desde el mercado local. Esto significa que se puede acceder a acciones de gigantes como Apple y Tesla sin necesidad de tener una cuenta en el exterior.

Características de los CEDEARs

Ventajas de invertir a través de CEDEAR

Los inversores eligen este instrumento por diversas razones:

Acceso a líderes globales: Inversión en las empresas más destacadas del mundo.

Inversión en las empresas más destacadas del mundo. Diversificación: Oportunidades en diferentes sectores económicos.

Oportunidades en diferentes sectores económicos. Operativa local: No es necesaria una cuenta en el exterior.

No es necesaria una cuenta en el exterior. Moneda: Posibilidad de operar en pesos o dólares.

Posibilidad de operar en pesos o dólares. Rentabilidad: Dividendos en dólar cable, generando renta en el mercado local.

Valor y dinámica de los CEDEAR

Invertir en Apple a través de CEDEAR también permite protegerse ante cambios en el tipo de cambio.

El precio del CEDEAR se determina por el costo de la acción en Wall Street (actualmente u$s273,05), el ratio de conversión y la evolución del dólar contado con liquidación (CCL).

Según Balanz, el valor del CEDEAR de Apple fue de:

$19.990

u$s14,13

Ratio: 1VN=20

En tiempos de incertidumbre, el CEDEAR puede actuar como refugio de valor. Aunque la acción de Apple puede experimentar fluctuaciones, su historia muestra que ha superado crisis globales con mayor solidez que otras tecnológicas, consolidándose como un activo clave en carteras de inversión.

Con John Ternus al timón, Apple tiene la intención de no solo mantener su valor de mercado, sino reafirmar su estatus como un referente en la industria. Para los inversores argentinos, la oportunidad sigue disponible para adentrarse en el mundo de la compañía de la manzana a través de la bolsa local, anticipando un 2026 que promete grandes logros.