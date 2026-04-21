Trelew: Detenido menor por chocar moto robada contra una pared…

Título: Menor Detenido Tras Persecución y Choque en Trelew

Bajada: Un joven fue arrestado en Trelew después de una persecución que terminó con un choque contra un paredón. La moto que conducía tenía un pedido de secuestro por robo.

En un dramático suceso ocurrido este lunes por la tarde en Trelew, un menor de edad fue detenido luego de protagonizar una persecución policial que culminó en un choque contra el muro de la empresa de transporte El 22. El vehículo, una motocicleta de color negro, había sido reportada como robada.

Momento de la Intervención Policial

Los hechos se desarrollaron cerca de las 19:00 horas, cuando efectivos de la División Canes de Trelew realizaban patrullajes preventivos en la Avenida 25 de Mayo. Durante su recorrido, avistaron una motocicleta que circulaba sin su chapa patente.

Inicio de la Fuga

Al detectar la presencia policial, el motociclista decidió escapar, maniobrando rápidamente por las calles de la zona. En la esquina de 25 de Mayo y Simón de Alcazaba, perdió el control de la moto, chocando contra el paredón de la empresa de transporte.

Intento de Escape y Detención

Tras el impacto, el joven abandonó la motocicleta e intentó huir corriendo. Sin embargo, los agentes que realizaban el seguimiento lo interceptaron rápidamente y procedieron a su detención.

Verificación del Vehículo Robado

Intervino la planta de Sustracción de Automotores Trelew, que verificó los datos del vehículo. Se confirmó que la moto contaba con un pedido de secuestro activo por robo.

Estado del Conductor

Afortunadamente, el menor no sufrió lesiones graves durante el incidente. Las autoridades elevaron la causa a la justicia para determinar las responsabilidades pertinentes por la posesión del rodado robado.