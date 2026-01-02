Entendiendo el Mercado: Funcionamiento y Tendencias Clave

El primer día hábil del año trae consigo un importante cambio en el mercado cambiario argentino, con la implementación de un nuevo sistema de bandas de flotación para el dólar.

Este nuevo esquema tiene como objetivo principal fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA) y regular el frente externo en medio de un contexto marcado por la inflación y las expectativas económicas. Los operadores están atentos a cómo este cambio afectará la demanda de divisas y la valorización de activos.

Claves del Nuevo Sistema de Bandas

Las modificaciones más relevantes del régimen son las siguientes:

– A partir de ahora, el techo y el piso de la banda no se ajustarán a un ritmo fijo del 1% mensual, sino que se actualizarán cada mes según la inflación publicada por el INDEC, con dos meses de retraso.

– El BCRA intervendrá comprando dólares, incluso si la cotización no alcanza el límite inferior de la banda.

– Las operaciones diarias estarán limitadas al 5% del volumen negociado, alrededor de 400 millones de dólares, para evitar distorsiones en el mercado.

– Se busca ampliar la base monetaria del 4.2% al 4.8% del PBI para diciembre de 2026, alcanzando reservas de hasta 10,000 millones de dólares.

La Estrategia para Fortalecer las Reservas

El nuevo esquema busca atacar uno de los puntos más vulnerables de la política económica: la falta de reservas. A través de la compra de divisas, el Gobierno pretende demostrar solidez y mejorar el perfil de riesgo del país.

Según un informe del IERAL, el objetivo es «permitir una mayor intervención del Banco Central para adquirir dólares y suavizar el ciclo económico». Sin embargo, el análisis también destaca que el régimen sigue siendo transitorio y puede limitar la inversión y el crecimiento en el futuro.

Desafíos y Riesgos en el Mercado

A pesar de las mejoras introducidas, persisten limitaciones significativas. La indexación de las bandas basada en la inflación pasada puede complicar la planificación para quienes operan a tasa fija, introduciendo tensiones en la formación de tasas de interés.

No se contempla el levantamiento del cepo para personas jurídicas, lo cual se considera un freno a la inversión. Además, el proceso de acumulación de reservas se prevé gradual y dependerá de la disponibilidad real de dólares en el mercado.

Perspectivas a Futuro

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, sugiere que no habrá cambios inmediatos con este nuevo régimen y anticipa que el dólar podría situarse más de un 5% por debajo de su techo actual, complicando aún más la dinámica del mercado. Este nuevo mecanismo de vinculación a la inflación pasada podría generar efectos adversos a largo plazo.