Detenidos Tres por Intento de Robo

La rápida intervención policial en Comodoro Rivadavia llevó a la captura de tres sospechosos en un intento de robo en el barrio Ceferino Namuncurá.

La acción se activó tras una alerta del Centro de Monitoreo que reportó la entrada de dos hombres a una vivienda en la calle Juvenilla, mientras una mujer actuaba como “campana” en el exterior del inmueble.

Persecución y Detención de los Sospechosos

El suceso tuvo lugar el jueves, alrededor de las 17:30 horas. Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta se desplazaron rápidamente al lugar. Al llegar, se entrevistaron con un testigo que les proporcionó información crucial sobre la dirección por la cual los presuntos autores habían huido.

Captura Exitosa

Inmediatamente, se inició una persecución que finalizó con la aprehensión de tres individuos: B.L. de 37 años, A.T. de 28 años y C.B. de 20 años. Durante el operativo, la policía recuperó los objetos robados del domicilio afectado.

Objetos Recuperados

Entre los artículos hallados se encontraban una bicicleta desarmada, un bolso militar de color verde y varias prendas de vestir diseminadas. Los detenidos ya están a disposición de la justicia mientras se procede con la investigación.