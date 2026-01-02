Rusia lanza uno de sus mayores ataques aéreos en Zaporizhzhia, Ucrania

La reciente ofensiva de Rusia sobre Ucrania asciende a otro nivel, con un ataque sin precedentes en Zaporizhzhia que dejó huellas visibles en la infraestructura civil. A medida que se cumplen casi cuatro años de conflicto, la situación se vuelve más crítica.

Un ataque sin precedentes en Zaporizhzhia

Durante la noche del viernes, las autoridades locales informaron que Rusia realizó uno de los ataques aéreos más contundentes hasta la fecha, arrojando al menos nueve drones sobre Zaporizhzhia, lo que resultó en daños a numerosas edificaciones residenciales y otras infraestructuras civiles. Ivan Fedorov, jefe de la administración regional, comunicó a través de Telegram que, afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales.

136 drones interceptados en una noche intensa

En total, la Fuerza Aérea de Ucrania reportó que se dispararon 116 drones hacia diversos objetivos en el país. De ellos, 86 fueron interceptados, pero 27 lograron alcanzar sus metas. Este asalto forma parte de una escalada que comenzó el día anterior, en el que más de 200 drones fueron lanzados para «iniciar el año con fuerza», según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Urgente llamado por apoyo militar

Zelenskyy ha enfatizado la necesidad de que las ofensivas cesen, destacando que no puede haber un respiro en la defensa de la vida humana. En este contexto, hizo un llamado a los aliados para acelerar la entrega de equipos de defensa aérea. “Si los ataques no cesan ni siquiera durante las festividades, nuestras defensas no pueden esperar”, instó.

Reuniones clave para fortalecer las defensas

El presidente ucraniano anunció una serie de encuentros institucionales, incluyendo diálogos de alto nivel con la «Coalición de Voluntarios», programados para los próximos días, a fin de discutir el fortalecimiento de las defensas contra los ataques rusos y la estrategia en las conversaciones de paz. “El 6 de enero, se llevará a cabo un encuentro con líderes europeos”, afirmó Zelenskyy, asegurando que se están tomando medidas para garantizar la eficacia de las reuniones.

Desinformación y acusaciones cruzadas

En medio de esta escalada, la defensa ucraniana se defiende de las acusaciones rusas que la acusan de haber atacado un hotel y un café en el sur de Ucrania, incidentes que resultaron en 27 víctimas fatales. El portavoz del ejército ucraniano, Dmytro Lykhoviy, subrayó que las Fuerzas de Defensa de Ucrania solo atacan «objetivos militares».

Advertencias sobre provocaciones rusas

Los servicios de inteligencia ucranianos han alertado sobre la posibilidad de provocaciones a gran escala por parte de Rusia, aunque sin presentar pruebas inmediatas. Los líderes rusos han endurecido su postura tras supuestas agresiones, lo que ha alimentado especulaciones sobre la veracidad de los reclamos.

Reacciones internacionales ante las acusaciones rusas

La comunidad internacional ha cuestionado las alegaciones, con funcionarios de la UE y EE.UU. destacando que parecen ser una distracción deliberada. El embajador de EE.UU. ante la OTAN, Matthew Whitaker, manifestó que desearía tener acceso a información de inteligencia estadounidense para corroborar los hechos, mientras que la CIA también ha evaluado que Ucrania no atacó la residencia del presidente ruso.