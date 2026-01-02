Falleció Alicia Ramos Fondeville, la jueza que sentenció a Carlos Monzón

Falleció Alicia Ramos Fondeville, pionera de la justicia argentina

La magistrada, conocida por presidir el tribunal que condenó a Carlos Monzón, dejó un legado significativo en la lucha por la igualdad de género en el ámbito judicial argentino.

El 1 de enero de 2026, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Alicia Ramos Fondeville, una figura emblemática en la historia de la justicia argentina y primera mujer en presidir el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata. Tenía 90 años.

Un legado imborrable en la justicia

La institución judicial comunicó su deceso con profundo pesar, resaltando la relevancia de su figura tanto local como nacional. «Alicia fue una pionera que abrió caminos para la participación femenina en espacios de liderazgo», se menciona en su comunicado.

Reconocimiento a su trayectoria

En agosto de 2025, el Colegio de Magistrados le otorgó una medalla conmemorativa por su invaluable contribución hacia una justicia más accesible y comprometida con la comunidad. «Su liderazgo marcó un hito en nuestra institución», afirmó la organización.

Caso Monzón y su impacto social

Ramos Fondeville se convirtió en un nombre conocido en 1989, cuando presidió el tribunal que condenó a Carlos Monzón por homicidio simple. La muerte de la modelo Alicia Muñiz, ocurrida en febrero de 1988, fue el episodio que llevó al excampeón de boxeo a enfrentar la justicia. Monzón alegó que la víctima había caído accidentalmente, pero el tribunal determinó, basándose en contundentes pruebas, que ella ya estaba inconsciente antes de su caída.

Reflexiones sobre el pasado

«Hoy, Monzón hubiera sido condenado por femicidio», declaró Ramos Fondeville en una entrevista, señalando cómo las percepciones sobre la violencia de género han evolucionado con el tiempo. La jueza recordó la división social que generó la sentencia, especialmente considerando la fama del condenado.

Un camino de superación

La trayectoria de Alicia Ramos Fondeville es representativa de la lucha contra la discriminación en el sistema judicial. A lo largo de su carrera, debió enfrentarse a prejuicios y obstáculos por ser mujer. En sus propias palabras, «habiendo deseado ser jueza, me encontré en un campo dominado por hombres».

Honras y despedidas