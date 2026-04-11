Entre Ríos: Intendente paga bono alimentario para saldar sueldos municipales

El intendente Alcides Alderete ha tomado una decisión inusual en Sauce de Luna, Entre Ríos: sustituir un bono de $30.000 no remunerativo por un "bono alimentario" de $50.000. Esta medida busca aliviar la difícil situación financiera que enfrenta la municipalidad y apoyar a los empleados municipales.

Un Cambio en la Estrategia Salarial

Alcides Alderete, intendente de Sauce de Luna, anunció que el sueldo base de los empleados municipales no sufrirá cambios, y el bono extraordinario se entregará en forma de apoyo alimentario. «El sueldo no se toca, sino que se ofrecerá un complemento de $50.000 para ayudar con la compra de alimentos», aclaró durante una entrevista en Radio Integración de Federal.

Justificación Frontal ante la Crisis

El intendente explicó que el intercambio del bono se produjo tras conversaciones con el sindicato y tras reconocer que la situación económica del municipio se encuentra complicada. «No tenemos la capacidad de generar más recursos. Los fondos que recibimos del gobierno nacional están disminuyendo, lo que nos obliga a buscar alternativas para apoyar a nuestros empleados», agregó Alderete.

Un Bono que Apoya a los Trabajadores

Este nuevo bono, que podrán canjear por alimentos en comercios locales, beneficiará a 165 empleados, en su mayoría personal contratado que imparte actividades en el área de capacitación, deportes y cultura. «No estamos recortando, sino facilitando recursos en esta difícil etapa», subrayó el intendente.

Finanzas Municipales y Necesidades Emergentes

Según Alderete, la municipalidad enfrenta dificultades monetarias que impactan su capacidad para cumplir con los salarios. «La recaudación es insuficiente, apenas cubre los costos más básicos», añadió, enfatizando la necesidad de asistencia financiera del gobierno provincial para estabilizar la situación.

Perspectivas de Asistencia Provincial

El intendente ha solicitado ayuda económica al gobierno de Entre Ríos y espera una respuesta positiva. “El gobernador ha reconocido que muchos municipios pequeños enfrentan problemas similares, no solo los del partido justicialista”, señaló Alderete, indicando que la situación es generalizada en la región.

La Realidad Económica de Sauce de Luna

En un contexto de escasos recursos, Alderete describió la complejidad de gestionar el municipio, mencionando que la recaudación es equivalente a apenas 2000 litros de gasoil, insuficiente para cubrir los servicios esenciales. «Es un desafío constante que afecta cada rincón de nuestra comunidad», concluyó.