Longevidad en aumento: nuevas oportunidades de inversión en el agro

Juan Ignacio Ponelli, experto en agronegocios, revela cómo el pistacho se ha convertido en una opción de inversión atractiva y sustentable, ante una creciente demanda global y una oferta limitada.

Cambio de Paradigma: Inversiones a Largo Plazo

Con una expectativa de vida que supera los 90 años en muchos países, es crucial replantear nuestras estrategias financieras. “Hoy necesitamos pensar en el futuro de otra manera”, indicó Ponelli, quien destaca que, a los 60 años, aún poseemos un tercio de nuestra vida por delante.

La Búsqueda de Alternativas Sostenibles

Este nuevo contexto financiero exige encontrar opciones que sean sostenibles a largo plazo. “Debemos estar preparados”, enfatizó el especialista, haciendo hincapié en la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades del mercado.

La Oportunidad del Sector Primario

En el ámbito agroindustrial, Ponelli sugiere que las inversiones en pistachos son particularmente prometedoras. “Estamos proponiendo inversiones dirigidas al sector primario, específicamente en pistachos”, explicó.

Rendimiento de una Plantación de Pistachos

El atractivo de cultivar pistachos radica en su durabilidad. Una plantación puede mantenerse activa durante hasta 100 años, garantizando una producción anual constante. “Este flujo de ingresos puede extenderse por un siglo”, afirmó Ponelli.

El Crecimiento del Mercado

Se están creando herramientas específicas, como fideicomisos centrados en la producción de pistachos. A lo largo de los últimos 20 años, la demanda ha incrementado a un ritmo del 6,5% anual, mientras que la oferta no supera el 5%, generando un creciente desbalance en el mercado.

Proyecciones Futuras

De cara al futuro, se anticipa un déficit estructural de 250,000 toneladas anuales en los próximos 10 a 15 años, lo que subraya la importancia de invertir ahora en esta alternativa sostenible.