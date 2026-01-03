Entrega de Premios: Fecha, Hora y Dónde Ver en Vivo

¡Arrancan los Critics Choice Awards 2026! Todo lo que necesitas saber

La esperada temporada de premios en Hollywood está a punto de comenzar con los Critics Choice Awards, reconocidos por premiar lo mejor del cine y la televisión. Este evento, que se celebrará el próximo domingo, es un anticipo del apasionante mundo de los Premios Oscar.

Fecha y lugar de la ceremonia La 31ª edición de los Critics Choice Awards se llevará a cabo el 4 de enero en el icónico Barker Hangar de Santa Mónica, Estados Unidos. Más de 600 críticos y periodistas votarán para determinar a los ganadores de esta emocionante noche.

Chelsea Handler regresa como conductora En esta ocasión, la talentosa actriz y comediante Chelsea Handler volverá a asumir el rol de presentadora, marcando su cuarto año consecutivo en esta función.

Novedades en las categorías Este año, los Critics Choice Awards incorporan cuatro nuevas categorías, que incluyen Mejor Serie de Variedades, Mejor Diseño de Escenas de Acción, Mejor Reparto y Elenco, y Mejor Sonido. Estas adiciones reflejan la evolución del panorama cinematográfico y televisivo.

¿Cómo y dónde ver la entrega de premios? La gala se transmitirá en vivo a partir de las 22:00 horas por TNT, TNT Series y HBO Max. No te pierdas la cobertura previa de la alfombra roja, que comenzará a las 21:00 horas.

La película más nominada: Pecadores (Sinners) Con un total de 17 nominaciones, Pecadores (Sinners) lidera las postulaciones, acercándose al récord obtenido por Barbie hace dos años. Esta producción compite en la categoría de Mejor Película, y cuenta con nominaciones para su destacado elenco, que incluye a Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku y Miles Caton.

Competencia fuerte en el cine Cabe destacar que la nueva película de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, ha recibido 14 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Leonardo DiCaprio. Por su parte, Frankenstein, de Guillermo del Toro, y el drama Hamnet se ubican cerca con 11 nominaciones cada uno.