Riesgo País 2025: ¿Dónde se Ubica Argentina en América Latina?

En un contexto convulso en América Latina, el riesgo país se convierte en un indicador clave para entender la economía de la región. Este año, su evolución ha revelado una realidad dispar en cada nación.

La Situación de Argentina

Argentina ha acaparado la atención por su comportamiento en el riesgo país durante 2025. En septiembre, el indicador alcanzó los 1.456 puntos, reflejando la incertidumbre tras la derrota electoral del oficialismo en Buenos Aires. Sin embargo, tras el triunfo de La Libertad Avanza en octubre, el riesgo país se redujo significativamente, cerrando el año en 574 puntos. Este descenso marcó una tendencia positiva, luego de que el mayor pico se registrara en 2024.

Salvador Di Stéfano ha declarado que «Argentina tiene mejores números que Brasil y el riesgo país debería bajar fuertemente», una afirmación que ha abierto el debate en el ámbito financiero.

Ecuador: Un Caso de Resiliencia

Por otro lado, Ecuador ha registrado la caída más notable del riesgo país en la región, tocando un mínimo que no se veía desde 2019, al romper la barrera de 500 unidades. Este descenso se produjo tras la reelección del presidente Daniel Noboa, a pesar de haber alcanzado los 1.908 puntos en abril.

Bolivia en Ascenso

La reciente elección de Rodrigo Paz en Bolivia también ha generado un entorno favorable, llevando el riesgo país a 955 puntos en noviembre, la primera vez que se sitúa por debajo de los 1.000 puntos desde agosto de 2023.

La Cruda Realidad de Venezuela

Contrariamente, Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, cierra el año con un alarmante riesgo país de 12.645 puntos, el más alto del mundo. A pesar de una caída constante durante 2025, analistas apuntan que esto puede estar relacionado con especulaciones sobre un posible cambio de gobierno.

Riesgo País en Otros Países de América Latina

Los bonos más seguros se encuentran en Uruguay, Chile, Perú y Paraguay, todos con un riesgo país por debajo de los 200 puntos. Mientras tanto, Brasil y México tienen un riesgo intermedio, aunque mostrando mejoras en sus bonos este año.

Cierre del Riesgo País en 2025 por Países

Venezuela: 12.645

Bolivia: 709

Argentina: 574

Ecuador: 502

El Salvador: 328

Colombia: 266

Honduras: 237

México: 224

Brasil: 198

República Dominicana: 171

Panamá: 156

Costa Rica: 143

Guatemala: 142

Perú: 132

Paraguay: 103

Chile: 91

Uruguay: 70

¿Qué Significa el Riesgo País?

El riesgo país se calcula a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de JPMorgan Chase. Este indicador refleja la percepción de los mercados sobre la capacidad de un país para cumplir con su deuda. Compara el rendimiento de los bonos soberanos con los del Tesoro estadounidense, proporcionando una visión clara del entorno económico de cada nación.