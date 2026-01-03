Riesgo País 2025: ¿Dónde se Ubica Argentina en América Latina?

El Riesgo País en América Latina: Un Nuevo Análisis de 2025
En un contexto convulso en América Latina, el riesgo país se convierte en un indicador clave para entender la economía de la región. Este año, su evolución ha revelado una realidad dispar en cada nación.
La Situación de Argentina
Argentina ha acaparado la atención por su comportamiento en el riesgo país durante 2025. En septiembre, el indicador alcanzó los 1.456 puntos, reflejando la incertidumbre tras la derrota electoral del oficialismo en Buenos Aires. Sin embargo, tras el triunfo de La Libertad Avanza en octubre, el riesgo país se redujo significativamente, cerrando el año en 574 puntos. Este descenso marcó una tendencia positiva, luego de que el mayor pico se registrara en 2024.
Salvador Di Stéfano ha declarado que «Argentina tiene mejores números que Brasil y el riesgo país debería bajar fuertemente», una afirmación que ha abierto el debate en el ámbito financiero.
Ecuador: Un Caso de Resiliencia
Por otro lado, Ecuador ha registrado la caída más notable del riesgo país en la región, tocando un mínimo que no se veía desde 2019, al romper la barrera de 500 unidades. Este descenso se produjo tras la reelección del presidente Daniel Noboa, a pesar de haber alcanzado los 1.908 puntos en abril.
Bolivia en Ascenso
La reciente elección de Rodrigo Paz en Bolivia también ha generado un entorno favorable, llevando el riesgo país a 955 puntos en noviembre, la primera vez que se sitúa por debajo de los 1.000 puntos desde agosto de 2023.
La Cruda Realidad de Venezuela
Contrariamente, Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, cierra el año con un alarmante riesgo país de 12.645 puntos, el más alto del mundo. A pesar de una caída constante durante 2025, analistas apuntan que esto puede estar relacionado con especulaciones sobre un posible cambio de gobierno.
Riesgo País en Otros Países de América Latina
Los bonos más seguros se encuentran en Uruguay, Chile, Perú y Paraguay, todos con un riesgo país por debajo de los 200 puntos. Mientras tanto, Brasil y México tienen un riesgo intermedio, aunque mostrando mejoras en sus bonos este año.
Cierre del Riesgo País en 2025 por Países
Venezuela: 12.645
Bolivia: 709
Argentina: 574
Ecuador: 502
El Salvador: 328
Colombia: 266
Honduras: 237
México: 224
Brasil: 198
República Dominicana: 171
Panamá: 156
Costa Rica: 143
Guatemala: 142
Perú: 132
Paraguay: 103
Chile: 91
Uruguay: 70
¿Qué Significa el Riesgo País?
El riesgo país se calcula a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de JPMorgan Chase. Este indicador refleja la percepción de los mercados sobre la capacidad de un país para cumplir con su deuda. Compara el rendimiento de los bonos soberanos con los del Tesoro estadounidense, proporcionando una visión clara del entorno económico de cada nación.