Falleció Alicia Ramos Fondeville, la jueza que sentenció a Carlos Monzón por el femicidio de Alicia Muñiz en 1989

Adiós a Alicia Ramos Fondeville: La Jueza que Marcaría la Historia del Poder Judicial Argentino

La magistrada Alicia Ramos Fondeville, famosa por su rol en el juicio que condenó a Carlos Monzón por el femicidio de Alicia Muñiz, falleció este jueves en Mar del Plata a los 90 años. Su muerte fue confirmada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la ciudad.

Un Legado Histórico en la Justicia

El Colegio de Magistrados expresó: “Con profundo dolor, informamos el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, ocurrido el 1 de enero de 2026 en Mar del Plata”. Su trayectoria en el sistema judicial fue destacada, siendo recordada como una figura fundamental en la historia de la justicia nacional.

Un Juicio que Cambió Paradigmas

Ramos Fondeville fue la presidenta del tribunal que llevó a juicio a Carlos Monzón tras la muerte de su pareja. Alicia Muñiz, modelo y madre de su hijo, murió en febrero de 1988 por la violencia ejercida por el exboxeador, quien fue condenado a 11 años de prisión en 1989. Este juicio puso de relieve la problemática de la violencia de género en el país.

Reconocimientos y Homenajes

El comunicado del Colegio resaltó su importancia dentro de la institución, señalando que “la Dra. Ramos Fondeville fue la primera mujer en presidir nuestro Colegio”. Su liderazgo abrió camino para la participación de mujeres en posiciones de dirección en el ámbito judicial.

El pasado agosto, a los 50 años de fundación del Colegio, recibió una medalla conmemorativa en reconocimiento por su servicio a una justicia «cercana y comprometida con la comunidad».

La magistrada dejó un legado de firmeza, independencia y vocación de servicio, características que serán inspiradoras para futuras generaciones de profesionales del derecho.

Las Últimas Honras

En su mensaje de despedida, el Colegio acompañó a la familia y amigos de la magistrada: “Elevamos un sentido homenaje a quien supo honrar la magistratura con dignidad y compromiso”.

Detalles del Velorio

Los restos de Alicia Ramos Fondeville serán velados el sábado 3, de 09:30 a 14:00, en la casa velatoria ubicada en Hipólito Yrigoyen 2046.

El Juicio de Carlos Monzón: Un Caso Reverberante

El proceso judicial contra Carlos Monzón inició tras la fatídica muerte de Alicia Muñiz en la madrugada del 14 de febrero de 1988, en Mar del Plata. Tras una violenta discusión, Monzón arrojó a Muñiz desde el balcón del departamento que compartían, un acto que fue presenciado por varios testigos.

El exboxeador intentó simular que su pareja se había lanzado y que él había intentado detenerla, pero su estrategia no funcionó. El juicio, lleno de antecedentes de violencia, concluyó con su condena en 1989 por homicidio simple, ya que en ese momento no existía la figura del femicidio en la legislación argentina.

Impacto Social y Cultural

La atención mediática sobre este caso fue significativa dada la fama de Monzón, lo que ayudó a visibilizar la problemática de la violencia de género en el país. Su condena marcó un inicio en la lucha por el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres en Argentina.

La historia de Ramos Fondeville y su papel en este juicio siguen siendo un recordatorio del compromiso con una justicia equitativa y la necesidad de seguir trabajando en pos de un futuro sin violencia de género en la sociedad.