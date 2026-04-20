Entretenimiento sin pantallas: 5 tips para que tu bebé se divierta solo

¡Descubre cómo fomentar la autonomía de tu bebé sin pantallas!

Mantener a los pequeños entretenidos puede ser un reto, pero hay alternativas efectivas que potencian su desarrollo y reducen la dependencia de dispositivos electrónicos.

El cuidado de un bebé exige atención constante, lo que puede dificultar realizar otras tareas diarias. A menudo, en momentos de necesidad, recurrimos a pantallas para mantener a los niños ocupados, sin embargo, es fundamental considerar alternativas más enriquecedoras.

Alternativas a las pantallas

En lugar de utilizar dispositivos digitales, es recomendable crear microescenarios de juego libre. Estos espacios permiten a los bebés explorar su entorno de manera autónoma, favoreciendo su desarrollo cognitivo y motor. Simplemente se necesita entre dos y cinco objetos seguros y no estructurados que incentiven su curiosidad e imaginación.

Objetos que invitan a explorar

Seleccionar objetos apropiados es esencial. Por ejemplo, considera el uso de: – Cucharas de madera y aros de silicona para bebés de 0 a 12 meses. – Conjuntos de elementos cotidianos para niños de 12 a 24 meses, que fomentan el descubrimiento mediante el juego. – Kits con materiales más complejos para pequeños de 24 a 36 meses, que motivan proyectos creativos sin intervención adulta.

Creando espacios de juego

Asegura que estos objetos estén situados en un área delimitada, como una manta, lo que indicará al niño que ese es su espacio para explorar mientras estás cerca realizando otra tarea. Además, es útil establecer un ritual breve de inicio y cierre del tiempo de juego para estructurar la actividad y fomentar la autorregulación emocional.

Desventajas de las pantallas

El uso frecuente de pantallas puede limitar experiencias esenciales en la infancia, como el contacto físico, el tiempo compartido y la exploración sensorial. A pesar de que hay excepciones útiles como videollamadas breves, es crucial recordar que la exposición a estímulos excesivos puede generar dependencia en los niños.

Recomendaciones en el uso de pantallas

Organismos de salud, como la OMS, aconsejan evitar el uso de pantallas en niños menores de 2 años y limitar su exposición hasta los 6 años. Considera alternativas más interactivas y físicas que no solo mantendrán a tu bebé ocupado, sino que también contribuirán a su sano desarrollo.

*Mª Pilar Rodrigo Moriche, experta en pedagogía, y su equipo sugieren que invertir en juegos físicos y manipulativos establecen las bases para que los niños desarrollen un ocio más saludable y autónomo.