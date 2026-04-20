Tragedia en el Rally Sudamericano de Córdoba: Conoce al joven fallecido en el accidente

Una jornada que prometía emoción y adrenalina se tornó en tragedia este domingo en Córdoba, donde un joven aficionado perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo durante una de las pruebas del Rally Sudamericano.

La víctima, identificada como Brahian Zárate González, de 25 años, fue trasladada de urgencia al Hospital de Mina Clavero, donde lamentablemente falleció poco después debido a las graves heridas sufridas.

Detalles del Accidente

Según informes de La Voz, el impacto se produjo cuando un Volkswagen Polo perdió el control en una curva, dando vueltas de campana antes de salir de la pista e impactar contra un grupo de espectadores.

Impacto en la Competencia

El accidente, que sucedió al inicio de la etapa final en el tramo Giulio Cesare, llevó a la organización a cancelar la competición de manera definitiva. Además de la lamentable muerte de Zárate González, algunas personas resultaron heridas; una mujer sufrió una fractura de tobillo, mientras que otros aficionados presentaron lesiones menores y están fuera de peligro.

Investigación y Respuesta

Ante esta tragedia, se conformó un comité de crisis para coordinar la atención de los afectados y llevar a cabo la investigación correspondiente sobre las causas del accidente. Este evento resalta una vez más los riesgos inherentes a las competencias automovilísticas y la necesidad de evaluar la seguridad de los espectadores.

Estado de los Pilotos

Los pilotos involucrados, Didier Arias y Héctor Núñez, resultaron ilesos tras el vuelco del vehículo. La organización del evento también confirmó que ambos competidores no sufrían heridas graves, mientras se aguardan los resultados de la investigación para esclarecer los detalles del siniestro.