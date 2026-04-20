Prefectura Intercepta Buque Portugués por Pesca Ilegal en el Mar Argentino

Buque Pesquero Portugués Detectado Operando Ilegalmente en Aguas Argentinas

La Prefectura Naval Argentina tomó acciones al identificar el buque de pesca Coimbra, de bandera portuguesa, navegando sin autorización en la Zona Económica Exclusiva Argentina. La detección tuvo lugar cerca de Cabo Dos Bahías, en Chubut, gracias al sistema de vigilancia Guardacostas.

Operaciones Ilegales en la Zona Económica Exclusiva

El arrastrero Coimbra fue detectado realizando maniobras de pesca no autorizadas, violando el Régimen Federal de Pesca en un contexto de «tolerancia cero» frente a la pesca ilegal. La embarcación había salido del puerto de Montevideo el 25 de febrero y mantenía su actividad pesquera en la zona desde finales de ese mes.

De acuerdo con los registros del sistema de la fuerza, el Coimbra ingresó a unas 700 metros dentro de la jurisdicción argentina, navegando a una velocidad promedio de 4,9 nudos. Esta acción representa una infracción directa a la Ley Federal de Pesca (N° 24.922).

Nuevas Técnicas de Vigilancia y Control

La detección del buque fue posible gracias al Sistema Guardacostas. Las autoridades afirmaron que los patrones de velocidad y movimiento del Coimbra son indicativos de operaciones de arrastre, lo que llevó a la imputación sin necesidad de un abordaje físico.

Este proceso se enmarca en un nuevo protocolo de control digital implementado, que otorga validez jurídica a las pruebas obtenidas a través de medios satelitales. Ahora, la detección electrónica y el seguimiento de la velocidad de navegación poseen validez para establecer sanciones, marcando un cambio significativo respecto a operativos anteriores que requerían persecuciones en alta mar.

Consecuencias para el Coimbra

Tras confirmar la infracción, la Prefectura notificó al capitán del Coimbra por radio y comenzó un sumario administrativo ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. El barco podría enfrentar multas que superen los 1.000 millones de pesos y restricciones para operar en puertos locales.

Este incidente marca la quinta detección de embarcaciones extranjeras realizando capturas irregulares en la ZEEA durante esta temporada. Los recientes antecedentes, como los de los buques “Playa Da Cativa” y “Bao Feng”, evidencian un endurecimiento en las medidas de control sobre el Atlántico Sur.

Además, la Cancillería argentina procederá con una notificación formal al Gobierno de Portugal debido a la repetición de estas infracciones por parte de embarcaciones de ese país.