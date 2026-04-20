“Gobierno Provincial Impulsa Concientización Vial en Escuelas”

Con el fin de fomentar hábitos seguros desde la infancia, el Ministerio de Seguridad y Justicia llevó a cabo una exitosa jornada de educación vial en una escuela de Dolavon.

Educación Vial en la Escuela N° 101 “Benjamín Zorrilla”

El Gobierno del Chubut, a través de la Dirección de Capacitación y Educación Vial, realizó una notable actividad en la Escuela N° 101 “Benjamín Zorrilla”, enfocada en estudiantes de 4°, 5° y 6° grado. La jornada buscó promover actitudes responsables en el uso del espacio público y crear conciencia sobre la seguridad en las vías.

Charlas Adaptadas a los Estudiantes

Se llevaron a cabo charlas interactivas adaptadas a cada grupo etario, abordando temas como:

Uso responsable del espacio público.

Diferencia entre siniestro y accidente vial.

Conductas seguras para conductores, pasajeros y peatones.

Experiencia Realista con Tecnología

Como parte de la jornada, los alumnos vivenciaron un circuito vial utilizando gafas de realidad alterada. Esta herramienta innovadora simula los efectos del consumo de alcohol y sustancias, ayudando a los jóvenes a comprender los riesgos asociados con estas conductas.

Colaboración Comunitaria en la Prevención

La actividad contó con el apoyo del personal de la Comisaría de Dolavon, en un esfuerzo conjunto para reforzar la educación en seguridad vial y fomentar el compromiso de la comunidad. Se resaltó que estas iniciativas son esenciales para construir una cultura de prevención y responsabilidad compartida.

Construyendo una Cultura Vial desde la Infancia

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se enfatizó la importancia de iniciar la educación vial en la infancia. Promover hábitos de seguridad desde temprana edad es crucial para reducir riesgos y mejorar la convivencia en las calles.

Un Futuro Más Consciente

La educación vial se presenta como una herramienta fundamental para formar una comunidad más consciente y comprometida con el cuidado de la vida. Cada jornada es un paso más hacia un entorno más seguro para todos.