La Calera protesta en peaje: reclamos contra un sistema injusto y responsabilizan al Gobierno provincial

El descontento en La Calera crece a medida que los ciudadanos reclaman la eliminación o reubicación del peaje en la avenida Ejército Argentino, culpan al Gobierno provincial de la situación y exigen respuestas luego de tres años de conflicto.

Protesta masiva bajo la lluvia

El 17 de abril, más de 500 personas se congregaron en una protesta masiva que, a pesar de las inclemencias del tiempo, evidenció la determinación de los vecinos. La movilización surge en el contexto de un descontento histórico por los altos costos que acarrea el cruce hacia Córdoba y la falta de alternativas viales, creando así una barrera significativa entre ambas ciudades.

Críticas al peaje urbano

El concejal Lucas Larrosa cuestionó la legitimidad del cobro del peaje, afirmando que su ubicación se encuentra dentro de un área urbana. “El peaje tiene semáforos y paradas de colectivo, lo que lo diferencia de otras cabinas”, argumentó Larrosa, insistiendo en que esta situación es injusta para los usuarios.

Destinos de los ingresos del peaje

Larrosa también criticó la utilización de los fondos recaudados, señalando que “los usuarios del peaje están financiando obras en otras localidades”, como Villa Allende, lo que genera un profundo malestar. “Es inaceptable que los vecinos paguen por proyectos que no les benefician directamente”, afirmó de forma contundente.

Falta de inversión en infraestructura local

El edil destacó que La Calera no ha sido objeto de inversiones significativas por parte de la empresa que gestiona el peaje. “La única mejora reciente fue la pintura de la calzada y la señalética, que corresponden más a necesidades básicas de seguridad vial que a una inversión estructural real”, explicó.

Diálogo interrumpido y falta de soluciones

Aunque se había establecido una mesa de diálogo impulsada por el Gobierno provincial, Larrosa denunció que esta fue interrumpida hace ocho meses. “La solución a este problema requiere decisiones políticas”, enfatizó, refiriéndose a la necesidad de una reubicación del peaje o la exención del cobro.

Respaldo institucional al reclamo

El movimiento cuenta con el apoyo institucional del intendente Fernando Rambaldi, quien se comprometió a respaldar las acciones vecinales. Esta postura se alinea con una ordenanza que declara la causa como de interés público municipal, reflejando el compromiso del gobierno local con las inquietudes de los ciudadanos.