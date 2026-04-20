Milei firma acuerdos con Israel y respalda la guerra

Durante su tercera visita a Israel, el presidente Javier Milei firmó importantes memorandos de entendimiento en áreas estratégicas que prometen fortalecer la cooperación bilateral entre Argentina e Israel, con un claro enfoque en el combate al terrorismo y el avance tecnológico.

Un Compromiso Conjunto contra el Terrorismo

El mandatario argentino, Javier Milei, lideró el domingo en Jerusalén la firma de tres memorandos de entendimiento, como parte de su agenda oficial. Asistió junto al canciller Pablo Quirno, quien anunció los acuerdos tras reuniones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En un acto cargado de simbolismo, Milei expresó su apoyo incondicional a la lucha de Israel y Estados Unidos contra el terrorismo, destacando que «nuestros países son hermanos en el sufrimiento». Estas palabras enfatizan un alineamiento estratégico en medio de un panorama geopolítico complejo.

Proyectos Tecnológicos y de Conectividad

Los memorandos incluyen planes para la cooperación en inteligencia artificial y la promoción de la conectividad aérea. En este sentido, Milei afirmó que Argentina tiene el potencial para convertirse en un centro global de inteligencia artificial, gracias a su capital humano y un entorno regulatorio favorable.

Aumentando la Conectividad Aérea

Un tercer memorando establece un plan para mejorar la conectividad aérea entre ambos países, lo que incluye la apertura de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv, con soporte de una línea de crédito de 150 millones de dólares para fomentar la presencia de empresas israelíes en Argentina.

Enmarcando Relacionamientos Estratégicos

Estos acuerdos, parte de los llamados «Acuerdos de Isaac», tienen como objetivo profundizar las relaciones entre Israel y América Latina. Esta iniciativa se asemeja a los «Acuerdos de Abraham», firmados en 2020, que buscaban establecer lazos diplomáticos con varios países árabes.

El canciller Quirno resaltó que la lucha contra el terrorismo es fundamental para mantener la paz y seguridad en el mundo, y así se enmarca la reciente expulsión del representante diplomático de Irán en Buenos Aires, una medida que Milei vincula a la lucha real contra el terrorismo global.

Un Futuro de Oportunidades

La reunión también incluyó la presencia de la ministra israelí de Transporte, Miri Regev, quien colaborará en la implementación de estos nuevos acuerdos. Esta ceremonia se produce en un contexto de acercamiento diplomático sin precedentes entre Argentina e Israel, donde Milei ha manifestado su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, una decisión que ha generado tanto apoyo como controversia.