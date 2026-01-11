Equinoterapia: El poder transformador del caballo en la comunicación

Bruno y la Equinoterapia: Un Viaje de Esperanza en Embalse

En la tranquila belleza de Embalse, donde las sierras cordobesas susurran, un niño de dos años está descubriendo el mundo de una manera única a través de la equinoterapia. Este proceso no solo transforma su vida, sino que renueva las esperanzas de su madre.

El Inicio de una Historia Especial

Bruno Lorenzo, un pequeño lleno de sueños, comenzó a mostrar comportamientos que preocupaban a su madre, Aldana Godoy. Desde su nacimiento, ella había anhelado ser mamá, pero a medida que Bruno crecía, las primeras señales de un trastorno del espectro autista se hicieron evidentes.

Los Desafíos de la Comunicación

La angustia de Aldana fue creciendo cuando notó que su hijo evitaba el contacto y no respondía a su nombre. Al recibir el diagnóstico de autismo y trastorno del desarrollo del lenguaje, sintió que su mundo se tambaleaba. “Pensé que tal vez nunca lo escucharía hablar”, reflexiona.

Un Nuevo Horizonte: La Equinoterapia

Todo cambió tras un comentario casual en un kiosco. Aldana descubrió que en Embalse existía un programa gratuito de equinoterapia, sostenido por un convenio con Nucleoeléctrica Argentina. “Siempre había pensado que no podría costear una terapia así”, cuenta.

Progresos que Transforman Vidas

En solo tres meses de asistencia, la conexión entre Bruno y su entorno empezó a florecer. “Ahora me mira cuando lo llamo, entiende órdenes simples y reconoce a los animales”, comparte Aldana con lágrimas de emoción. Ese progreso es una luz de esperanza.

Beneficios de la Equinoterapia

La equinoterapia es un enfoque terapéutico integral que combina el bienestar físico y emocional del niño. Los expertos explican que el movimiento del caballo estimula el sistema sensorial y mejora la coordinación. “Es un animal que ofrece un tipo de interacción única, algo que ningún consultorio puede replicar”, afirma Natalia Gómez, instructora del programa.

Un Espacio de Inclusión y Aprendizaje

En el Centro de Recreación e Igualdad en la Diversidad (Creidiv), se ofrece un ambiente respetuoso y personal. Con sesiones limitadas a pocos alumnos, se asegura un acompañamiento adecuado y cercano. Sin embargo, el costo de terapias privadas puede ser prohibitivamente alto para muchas familias.

Éxitos a Través de la Voluntad Colectiva

Desde su creación en 2014, el centro ha beneficiado a niños de la región a través de un subsidio que permite la continuidad del programa. “Resulta vital que estas oportunidades sigan existiendo para los que más lo necesitan”, comenta Natalia, quien ha estado junto a Hugo Muñoz, un experimentado en el trabajo ecuestre.

El Futuro es Incierto

A pesar de los avances logrados, el futuro del programa está condicionado a burocracias que pueden poner en riesgo su continuidad. Cada año, deben presentar solicitudes de apoyo, con la incertidumbre que esto conlleva. Aldana expresa su preocupación: “Una interrupción significaría retroceder en los avances de nuestros hijos”.

Un Cambio Posible a Través de la Esperanza

A pesar de los desafíos, la historia de Bruno es un testimonio de la determinación y la magia que puede surgir en un entorno de apoyo. “Hay familias que dependen de esto y necesitan seguir viendo a sus hijos avanzar”, destaca Aldana. Al final, cada palabra pronunciada por Bruno, como «vacá», representa un paso hacia un futuro más brillante y lleno de posibilidades para él y su madre.