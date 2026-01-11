Tragedia: Yeison Jímenez, músico colombiano, muere en accidente aéreo junto a su equipo

Tragedia en el aire: fallece el cantante Yeison Jímenez en un accidente aéreo

El mundo de la música está de luto tras la sorpresiva muerte de Yeison Jímenez, una de las voces más emblemáticas de Colombia, en un trágico accidente aéreo que ha dejado una profunda huella en sus seguidores.

El cantante de 34 años, junto a su manager y un fotógrafo, perdió la vida al estrellarse la avioneta en la que viajaban cerca de Paipa, Boyacá.

Detalles del accidente aéreo

La aeronave sufrió un accidente fatal que también cobró la vida del piloto y el copiloto. Las autoridades locales confirmaron la identidad de las víctimas, incluidos Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Reacción oficial ante la tragedia

La gobernación de Boyacá emitió un comunicado donde se lamenta la pérdida de Jímenez, describiéndolo como «una figura representativa de la música popular colombiana». Al momento del siniestro, los cuerpos de rescate estuvieron presentes, incluyendo a miembros de la Defensa Civil y bomberos, quienes trabajan en la localización de las causas del accidente, que están siendo investigadas por la Aeronáutica Civil en Colombia.

Legado musical de Yeison Jímenez

Yeison Jímenez construyó su carrera a lo largo de la última década, fusionando la rica tradición de la música ranchera mexicana con la esencia de la música popular colombiana. Su esfuerzo y dedicación le valieron múltiples nominaciones y un lugar destacado en la escena musical de su país.



