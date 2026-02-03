Ernesto Samper: ‘La intervención de EE.UU. en Venezuela busca frenar a China’

La creciente influencia económica de China en América Latina es, según el ex presidente colombiano Ernesto Samper, el verdadero motor detrás de la intervención estadounidense en Venezuela.

Sin más que petróleo y minerales, la creciente presencia china en la región provoca la inquietud de Estados Unidos.

Samper, en una reciente entrevista, sostiene que la intervención en Venezuela refleja una lucha más profunda por el control geopolítico en la región. “Lo que realmente incomoda a Trump es el avance positivo de China en América Latina”, afirmó el ex mandatario a BBC News Brasil.

China y su Influencia en la Región

Hoy en día, China se ha consolidado como el principal socio comercial de naciones como Brasil, Chile y Perú. Durante más de una década, ha hecho significativas inversiones, especialmente en infraestructura.

“Estados Unidos está ansioso porque lo que China ha logrado es simplemente ocupar el espacio que ellos dejaron libre”, agregó Samper.

La Situación Actual en Venezuela

El ex presidente también se refirió a la reciente captura de Nicolás Maduro y a la nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez. Según Samper, Rodríguez es una figura «competente» y «preparada», con conexiones en el ámbito empresarial, en el ejército y con sectores opositores.

El Papel Clave de Delcy Rodríguez

Samper trabajó estrechamente con Rodríguez entre 2014 y 2017, cuando ella era ministra de Relaciones Exteriores. Su asesoría en la política venezolana es profunda y se atreve a decir que tiene lo necesario para liderar un posible proceso de transición.

“Rodríguez puede jugar un papel fundamental en el restablecimiento del equilibrio en Venezuela, dado su conocimiento del sector petrolero y sus relaciones con diversos actores”, subrayó Samper.

Intervención de EE.UU. y sus Consecuencias

Han pasado varias semanas desde la intervención estadounidense, creando un ambiente de indignación en América Latina. Esta región ha soportado 64 intervenciones estadounidenses en los últimos 50 años, pero no veía una invasión directa desde hace 35 años, cuando ocurrió en Panamá.

Samper observa que la política agresiva de Trump afecta a la estabilidad regional, entre ellas el aumento de aranceles y la persecución de migrantes, reflejando un enfoque electoral más que un verdadero interés en la democracia.

La Propuesta de Diálogo

Para Samper, el cambio es posible solo si EE.UU. desbloquea la economía venezolana y libera a los opositores encarcelados. “Las elecciones libres son esenciales, pero deben ir acompañadas de una reforma constitucional para restaurar el equilibrio de poderes”, sostiene.

Una Conexión Global: China y EE.UU.

Samper concluye que el interés estadounidense en Venezuela no se limita solo al petróleo, sino que también está impulsado por la competencia en el sector tecnológico, donde las tierras raras van a jugar un rol crucial en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Y, aunque las relaciones de poder en la región son complejas, la consolidación de la influencia china podría cambiar radicalmente el paisaje geopolítico en América Latina.