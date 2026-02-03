Alta Gracia se alista para la 37ª edición del Encuentro de Colectividades

Del 4 al 8 de febrero, Alta Gracia se prepara para recibir su 37ª edición del Encuentro Anual de Colectividades, un evento que celebra la riqueza cultural de diversas comunidades del mundo en un ambiente festivo y accesible.

Un Festival para Todos

El Predio de las Colectividades será el escenario de esta gran celebración, donde vecinos y turistas disfrutarán de una variada propuesta cultural, gastronómica y artística. Este encuentro busca promover la diversidad y el turismo en la encantadora ciudad del Tajamar.

Agenda del Evento

Las jornadas comenzarán a partir de las 19:00 con el emblemático Desfile de las Colectividades, donde los países participantes lucirán trajes típicos y compartirán sus tradiciones. El acto protocolar dará inicio oficialmente a las festividades a las 21:00. Los días del evento, el ingreso será a partir de las 19:00, con boleterías abiertas una hora antes.

Entradas y Accesibilidad

La entrada general tiene un costo de $6.000 e incluye una bebida sin alcohol. La entrada será gratuita para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, asegurando un evento inclusivo para todos.

Diversión para Todos los Gustos

Este año, contará con dos escenarios con presentaciones artísticas continuas. En el escenario principal se presentarán destacados artistas como Indio Rojas, Los Herrera, Damián Córdoba y muchos más. Además, habrá un segundo escenario dedicado a talentos emergentes y expresiones culturales variadas.

Sabores del Mundo en Cada Carpa

Las 29 carpas de las colectividades serán el corazón del festival, ofreciendo comidas típicas, bebidas tradicionales y actividades culturales. Además, se contará con una Carpa Cultural que difunde tradiciones de diferentes partes del mundo.

Un Espacio de Convivencia y Celebración

El Encuentro de Colectividades es mucho más que un festival; es un espacio donde la memoria y la identidad cultural se entrelazan, animando un diálogo entre generaciones. Este año, el lema “Todo el mundo en Alta Gracia” invita a celebrar y disfrutar la diversidad con alegría.

Una Experiencia Cultural Única

Con cinco noches llenas de música, danza y una exquisita gastronomía internacional, el evento se reafirma como uno de los pilares de la temporada de festivales en Córdoba, fortaleciendo el turismo y la cultura de la región. Los asistentes podrán explorar sabores del mundo y vivir una experiencia inolvidable.