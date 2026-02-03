El Banco Central suma USD 1.200 millones en compras este año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza firme en sus estrategias de fortalecimiento de reservas, realizando una notable compra de 39 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios. Este movimiento ha incrementado las reservas internacionales a 45.109 millones de dólares, con una alza diaria de 607 millones.

En el inicio del mes de febrero, el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, continúa su racha de compras en el mercado de divisas, alcanzando un total acumulado de 1.196 millones de dólares en lo que va del año, tras 21 días operativos de adquisiciones.

Bandas Cambiarias y Estrategias de Adquisición

Este año, el BCRA ajustó las bandas cambiarias en función del último reporte de inflación del INDEC. En este contexto, se ha implementado un mecanismo específico para la compra de divisas, con el objetivo de robustecer las reservas de moneda extranjera.

Las proyecciones oficiales anticipan que las compras de divisas del BCRA podrían oscilar entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares durante 2026, dependiendo de la reactivación económica y las condiciones de remonetización.

Control del Volumen de Compras

Es clave mencionar que el organismo tiene bajo vigilancia el volumen diario de dólares adquiridos. Las compras no deben exceder el 5% del total operado en el mercado cambiario, estrategia destinada a evitar alteraciones en el flujo habitual del mercado.

Expectativas de Desinflación y Riesgos

El BCRA ha señalado que el proceso de desinflación podría enfrentar desafíos en el corto plazo, según su último Informe de Política Monetaria. Las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado pronostican una inflación del 2,0% para enero, con la esperanza de que continúe en descenso hasta alcanzar 1,5% en junio.

Sin embargo, reconocen que el primer trimestre presenta algunos riesgos, asociados principalmente a factores estacionales y los cambios en las tarifas energéticas derivados de un nuevo esquema de subsidios.

Factores de Riesgo Identificados

Los principales factores de riesgo incluyen:

La estacionalidad del grupo de Carnes y derivados durante el periodo de noviembre a marzo, que puede afectar el núcleo del IPC.

durante el periodo de noviembre a marzo, que puede afectar el núcleo del IPC. Ajustes previstos en tarifas de electricidad y gas, que impactarían en la categoría Regulados.

Aumento significativo en las categorías de Educación y Prendas de vestir por cambios estacionales.

Pese a estos desafíos, el BCRA mantiene una perspectiva optimista, anticipando que, una vez superadas las presiones temporales, la inflación continuará su tendencia a la baja. Esta expectativa se basa en la continuidad de una política monetaria contractiva, una estabilidad cambiaria y una moderada inercia en las negociaciones salariales.