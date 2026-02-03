Usan a Eva y Perón para ganar votos, pero luego te decepcionan

La Controversia de la Reforma Laboral: Moyano Critica a Gobernadores Peronistas

En un regreso cargado de críticas, el sindicalista Pablo Moyano ha alzado la voz contra los gobernadores peronistas que apoyan la polémica reforma laboral del gobierno. Su rechazo pone de manifiesto la tensión entre las autoridades y los derechos laborales en Argentina.

En el marco de la discusión sobre el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno, Pablo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros, ha despertado la atención al manifestar su oposición no solo a la iniciativa, sino también a los gobernadores peronistas que se han alineado a favor de su aprobación. “Repudio a estos tipos que hacen campaña con Perón y Evita y después traicionan a los trabajadores”, afirmó, resaltando la contradicción entre los postulados del peronismo y las decisiones políticas actuales.

La Reforma Laboral y sus Implicaciones

Moyano califica la propuesta como “regresiva” y una amenaza a los derechos laborales, advirtiendo que podría llevar a un retroceso significativo en las condiciones de trabajo. “Los jubilados tendrán que costear las indemnizaciones, ya que la indemnización como la conocemos podría desaparecer”, expresó en una entrevista con Radio Gráfica.

Críticas a Gobernadores por Su Apoyo

El sindicalista no escatimó en críticas hacia los gobernadores que han mostrado simpatía por la reforma legislativa, mencionando específicamente a Martín Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). “Los gorilas vienen por los derechos laborales y los gobernadores peronistas deberían entender que esta ley va en contra de los trabajadores”, subrayó.

La Falta de Liderazgo en el Peronismo

Moyano argumenta que la situación actual en los gobiernos provinciales, que se dicen peronistas pero apoyan al gobierno nacional, refleja “una falta de liderazgos dentro del peronismo”. Según él, es fundamental movilizarse enérgicamente para hacer frente a estos cambios legislativos. «Hay que salir a la calle en el día del tratamiento de la ley, necesitamos una movilización masiva para hacerles entender que estos ataques sobre los derechos de los trabajadores no serán tolerados», instó.

Un Nuevo Frente Sindical en Acción