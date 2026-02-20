¿Es hora de comprar o vender sus CEDEAR?

Con un cambio de CEO y cifras por debajo de lo esperado, PayPal enfrenta desafíos significativos. Descubre los pronósticos y cómo podrían influir en tu estrategia de inversión.

Las noticias sobre PayPal Holdings ($PYPL) han tenido un tono negativo en lo que va del año. Luego de la reciente presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025, las acciones de la firma han caído más de un 30%, generando un escenario de incertidumbre entre los inversores. Este declive ha llevado a que sus CEDEAR se encuentren en un punto de alerta máxima o de oportunidades, dependiendo del perfil de riesgo de cada inversor.

La dura reacción del mercado se debe no solo a las cifras decepcionantes, sino también a la inesperada salida del CEO Alex Chriss, quien será reemplazado por Enrique Lores, ex directivo de HP, a fines de febrero de 2026.

Los resultados que generaron alarma en Wall Street

La preocupación entre los inversores se disparó por varios indicadores clave presentes en el balance y las proyecciones de la compañía:

Beneficio por acción (EPS): PayPal anticipó un incremento ajustado del 8% al 10% para 2026, una cifra que no cumplió con las expectativas del mercado.

Crecimiento estancado: La expansión del servicio de «branded checkout», su botón de pago principal, se desaceleró a un 1%, contrastando con el 6% del año anterior, lo que refleja una pérdida de competitividad frente a alternativas como Apple Pay y Google Pay.

Cuentas activas: Pese a tener 231 millones de cuentas mensuales activas, la adquisición de nuevos usuarios y el engagement de los actuales se han estancado.

Sin embargo, los analistas optimistas destacan que la compañía generó un flujo de caja sólido de 5,600 millones de dólares en 2025 y mantiene un agresivo programa de recompra de acciones de 6,000 millones para el presente año.

La llegada de Lores: ¿una oportunidad o un riesgo?

La llegada de Enrique Lores ha despertado escepticismo en algunos analistas, que cuestionan su experiencia en el sector financiero. No obstante, hay quienes lo ven como un líder capaz de optimizar la eficiencia operativa que su predecesor no pudo lograr.

Según información de TipRanks, el consenso de analistas es variado, con un enfoque cauteloso:

Consenso actual: 35 analistas han emitido sus recomendaciones, resultando en 5 compras, 26 manteniendo sus posiciones y 4 sugiriendo ventas.

Objetivo de precios promedio: Este se sitúa en 51.29 dólares, lo que implicaría una recuperación del 23% respecto al cierre de 41.74 dólares del jueves pasado.

Opiniones divergentes: James Friedman de Susquehanna aboga por la compra, fijando un objetivo en 63 dólares, mientras que Matthew Coad de Truist Financial recomienda la venta con un precio objetivo de 39 dólares.

Consejos para inversores en CEDEAR

Técnicamente, PayPal presenta un ratio precio-beneficio (P/E) de 7.5, un nivel que la clasifica como una acción con gran potencial en términos de valor. Sin embargo, los analistas señalan que el soporte a mediano y largo plazo se encuentra en 38.46 dólares, un umbral a vigilar antes de aumentar posiciones.

Como ocurre también con el inversor que diversifica su cartera con nuevas oportunidades del sector, quienes consideren ingresar en PayPal deben ser conscientes de que el sector fintech está en plena reconfiguración. Invertir en PayPal hoy implica paciencia y la confianza de que la nueva gestión pueda revertir la tendencia negativa y recuperar competitividad frente a gigantes tecnológicos.