Leiva y Almirón protagonizan tensa discusión durante debate sobre reforma laboral en Diputados

En un clima de alta confrontación, la discusión sobre la reforma laboral sacudió la Cámara de Diputados, evidenciando las profundas divisiones políticas que atraviesan al país.

La Cámara de Diputados fue testigo de un fuerte altercado cuando Aldo Leiva, representante de Chaco por Unión por la Patria, interrumpió el discurso de Lisandro Almirón de La Libertad Avanza, quien exponía sobre la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Los gritos de «¡payaso!» resonaron desde las bancas oficialistas, lo que llevó a la Presidencia del recinto a intervenir para restaurar el orden.

Un Debate que Divide A las Aguas

En su presentación, Almirón defendió la reforma, argumentando que la legislación laboral actual es demasiado “rígida” y perjudica la creación de empleo formal. En un entorno donde casi el 50% de los trabajadores se encuentran en situación de informalidad, cuestionó la “industria del juicio” que, según él, afecta gravemente a las pequeñas y medianas empresas.

La oposición, sin embargo, no tardó en expresar sus desacuerdos, pidiendo a Almirón que dejara de leer su discurso. La Presidencia recordó que esta técnica de intervención había sido común en otros escenarios sin objeciones anteriores. Almirón, al negarse a conceder interrupciones, intensificó la tensión en el recinto, llevando a Leiva a levantarse y acercarse a su bancada, en medio de un caos de reproches.

Leiva y su Feroz Crítica a la Reforma

Más tarde, Aldo Leiva tomó la palabra para expresar su vehemente oposición a la reforma laboral, describiéndola como «un verdadero retroceso» que no cumplirá con sus promesas de generación de empleo ni reactivación económica. «Ustedes son los responsables de que el peronismo siempre vuelva», proclamó, señalando que el futuro electoral no será favorable para quienes propongan esta reforma.

Leiva también desafió la narrativa que sostiene los “70 años de peronismo” y defendió los logros del kirchnerismo, enfatizando que ese período fue fundamental para la creación de millones de puestos laborales.

El proyecto de reforma logró la media sanción en Diputados gracias a 135 votos a favor y 115 en contra, dejando al desnudo la polarización política que divide al país en estos tiempos inciertos.