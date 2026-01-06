¿Es mejor crear IA local en Argentina o aprovechar soluciones internacionales?

Con la inteligencia artificial al centro de la innovación empresarial en 2026, las compañías en Argentina se enfrentan a una crucial decisión: ¿es preferible crear tecnología propia o integrarse a las plataformas de gigantes como OpenAI y Google?

La inteligencia artificial (IA) ha evolucionado de ser una tendencia a convertirse en el núcleo de la competencia empresarial. En este contexto, las firmas argentinas ya no se preguntan si implementar IA, sino cómo hacerlo de la manera más efectiva: desarrollar modelos internos o adoptar herramientas ofrecidas por gigantes globales.

Según Miguel Torres Tavara, CIO de Prosegur, las plataformas internacionales presentan una ventaja significativa en velocidad y costos, pero también entrañan riesgos. «En sectores regulados, como la banca y la seguridad, confiar en soluciones externas puede dar lugar a desafíos de cumplimiento normativo y a la pérdida de control sobre información crítica», señala.

LexIA: La Respuesta de Prosegur a la Desafío de la IA

Consciente de estas problemáticas, Prosegur ha desarrollado LexIA, una plataforma de inteligencia artificial diseñada por sus ingenieros para optimizar la gestión de contratos. Esta decisión no es al azar; la empresa ya había marcado un hito en el país con la inauguración de la primera bóveda de criptomonedas para instituciones financieras.

Torres Tavara explica que «las soluciones de mercado suelen ser genericas. Con LexIA, hemos integrado nuestro conocimiento específico y adaptado la herramienta a las particularidades de nuestro negocio». De esta manera, la plataforma comienza a operar en Argentina, Brasil, España y Portugal, beneficiando a más de 98,000 empleados, con planes de expandir su alcance a 175,000 a lo largo de este año.

Aumento de Productividad con LexIA

LexIA no solo actúa como asistente; se erige como un motor que optimiza áreas críticas como Legal, IT y Compras. Entre sus funcionalidades más destacadas, LexIA es capaz de:

– Analizar cláusulas y detectar riesgos en contratos complejos.

– Estudiar el impacto de cambios regulatorios en tiempo real.

– Comparar documentos y agilizar los procesos administrativos.

Los resultados son claros: «La eficiencia se traduce en una capacidad analítica cuatro veces mayor», apunta Torres Tavara. Sin embargo, enfatiza el papel crucial del humano en este proceso: «La IA nos ayuda a navegar, pero los humanos son quienes deben conducir».

El Futuro Híbrido de la IA en Argentina

Optar por un desarrollo interno en el país enfrenta desafíos significativos, tanto en términos de talento como de infraestructura. La tendencia emergente sugiere un enfoque mixto: «Las organizaciones líderes se inclinarán hacia desarrollos propios para reforzar la seguridad, mientras que otras optarán por soluciones globales por su rapidez», comenta.

Con un 74% de las empresas argentinas planificando aumentar su inversión en IA, parece que el futuro se orienta hacia un modelo híbrido: utilizar la potencia de plataformas globales para operaciones cotidianas y fortalecer el núcleo del negocio con desarrollos personalizados.

Ante este panorama, cada empresa deberá valorar si implementar tecnología propia o recurrir a servicios externos se alinea con su perfil de riesgo y capacidad de inversión. Las decisiones tecnológicas deben ser elaboradas a partir de un análisis detallado de costo-beneficio, considerando las particularidades de cada sector y la sensibilidad de los datos que manejan.