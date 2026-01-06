Trump: El Caos y la Confusión como Estrategia

Delcy Rodríguez juró este lunes como la nueva presidenta de Venezuela, en un momento crítico que sigue a la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos. La situación política en el país sudamericano se torna cada vez más compleja y llena de incertidumbre.

Un nuevo capítulo en la política venezolana

En una ceremonia marcada por un evidente nerviosismo, Delcy Rodríguez, quien había sido vicepresidenta ejecutiva designada por Maduro, tomó posesión del cargo. Su asunción se da en medio de la captura del ex presidente, acusado de narcoterrorismo y recluido en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York.

Señalando a Enemigos Externos

Con un brazo levantado y la otra mano sosteniendo la Constitución venezolana, Rodríguez no dudó en calificar como «agresión ilegítima» la reciente operación militar de Estados Unidos en Caracas. Además, describió la detención de Maduro y su esposa como un «secuestro» y se refirió a ellos como «héroes rehenes en los Estados Unidos«.

Durante su juramento, dijo sentirse «dolida» por el sufrimiento del pueblo venezolano, pero también «honrada» de asumir el cargo por la memoria de figuras históricas, incluyendo a Simón Bolívar.

Reacciones en el Terreno

La jura de Rodríguez ha generado reacciones tanto en el ámbito local como en el internacional. Su discurso refleja un alineamiento con la retórica antiimperialista que caracterizó a sus predecesores, pero ahora debe navegar bajo la presión de Washington.

Recientes advertencias de líderes como Diosdado Cabello, quien controla al ejército, sugieren que la resistencia al cambio es férrea. Cabello aseguró que «hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro«, reiterando la lealtad a Maduro a pesar de la nueva administración que intenta consolidarse.

Tensión y Conflictos en las Calles

La atención pública ha intensificado, especialmente tras reportes de disparos y la aparición de drones no autorizados sobre el Palacio de Miraflores. Estas circunstancias han llevado al régimen a endurecer su control aéreo y aumentar las medidas represivas, en un contexto de estado de excepción.

Críticas a Rodríguez no han tardado en aparecer, especialmente de figuras como María Corina Machado, quien ha subrayado que la nueva presidenta es «muy rechazada» por la población y ha acusado a su administración de torturas y violaciones de derechos humanos.

El Contexto Internacional y las Implicaciones para la Región

La política estadounidense ante Venezuela, liderada por figuras como Donald Trump y Marco Rubio, señala que Rodríguez será vigilada y que deberá cumplir con condiciones estrictas. Se rumorea que las principales empresas energéticas norteamericanas tienen planes para intervenir en la industria petrolera venezolana, la más grande del mundo.

Durante una reciente entrevista, Trump dejó claro que «no habrá elecciones en 30 días«, sugiriendo un giro en la política que podría alterar el curso de la democracia en Venezuela.

Con el país al borde del colapso, la pregunta persiste: ¿puede un régimen frágil soportar la presión interna y externa? La historia de Venezuela sigue desarrollándose con una mezcla de incertidumbre y confrontación, mientras el futuro de su pueblo pende de un hilo.