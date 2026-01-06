Top Discos Argentinos de 2025: Regresos, Debuts y Sorpresas

El 2025 se convirtió en un año excepcional para la música argentina, lleno de sorpresas y éxitos que hicieron vibrar a fans de todos los géneros. Desde el regreso de icónicos artistas hasta la explosión de nuevos ritmos, la escena musical nacional se renovó de manera contundente.

Éxitos en Vivo y Nuevos Lanzamientos

Durante el año, los conciertos en vivo desbordaron la capacidad de los estadios, mientras que las radios y plataformas digitales presentaron una avalancha de estrenos que sorprendieron tanto a seguidores como a oyentes curiosos. La cumbia, el cuarteto y el pop lideraron las listas de éxitos, y agrupaciones emblemáticas como Divididos, Tan Biónica y Babasónicos regresaron a los estudios, aportando frescura a la escena.

Una Revolución Musical

El año también vio a artistas como Milo J aventurarse en el folklore, mientras Lali exploró un sonido más rockero. Por su parte, Marilina Bertoldi y Bandalos Chinos presentaron proyectos innovadores que resaltaron la evolución de sus estilos.



Lali, llena cinco veces el estadio de Vélez y planea dos shows en River para 2026. Foto: Martin Bonetto

El Regreso de Divididos

La icónica banda Divididos lanzó su primer álbum en 15 años, titulado simplemente Divididos, generando una enorme expectativa. Para celebrarlo, organizaron una escucha masiva en el Movistar Arena, una innovadora práctica inspirada en las presentaciones de trap. Este nuevo trabajo presenta una variada selección de temas, desde potentes rockazos hasta suaves baladas acústicas.

Temas que Marcan Época

El álbum incluye diez nuevos temas, sumados a esperados sencillos que ya habían salido previamente. La mezcla de sonidos en Divididos destaca por su esencia orgánica y los emblemáticos solos de guitarra que caracterizan a la banda.

Lali: Un Giro hacia el Rock

Tras su exitoso disco anterior, Lali Espósito despliega un enfoque más audaz en No vayas a atender cuando el demonio llama, donde fusiona pop y rock en un estilo que refleja su crecimiento artístico. Esta evolución se manifiesta en colaboraciones y un sonido que integra elementos del rock argentino, abordando temas de manera visceral.



Lali y su exitoso año con conciertos masivos y nuevos hits. Foto de prensa

Milo J: Del Rap al Folklore

Con solo 18 años, Milo J se arriesga a presentar un álbum de folklore, titulado La vida era más corta. Este trabajo ha sido recibido calurosamente por el público, combinando influencias tradicionales con un enfoque contemporáneo. El álbum cuenta con colaboraciones destacadas, enriqueciendo un sonido audaz y único.



Milo J, durante uno de sus impactantes shows. Foto: X

Nuevos Talentos y Propuestas Diversas

La música argentina se nutre de talentos emergentes y estilos diversos. Artistas como Marilina Bertoldi y Bandalos Chinos han sorprendido con álbumes innovadores, mientras que Ca7riel & Paco Amoroso celebraron el éxito con su EP Papota y continuaron su ascenso en la escena musical.

Un Año para Recordar

Más allá de los hits radiales, la música argentina confirmó su versatilidad, con trabajos que abarcan desde el folklore contemporáneo hasta el pop-rock, reflejando una diversidad que cautivó a todos. Las colaboraciones inesperadas y las influencias de diferentes géneros han transformado el panorama musical, prometiendo una continuación aún más emocionante en el futuro.