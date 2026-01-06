IDESA revela: 3,1 millones de argentinos viajaron a Brasil

Desafíos del Turismo Internacional en Argentina: ¿Por Qué Atrae Tan Pocos Visitantes?

Un reciente informe de IDESA revela preocupantes cifras sobre la competitividad del turismo en el país. La falta de atractivos para los turistas extranjeros sigue siendo un tema candente para el sector.

Estado actual del Turismo en Argentina

El Ministro de Desregulación ha manifestado que no se debe demonizar el turismo al exterior, argumentando que este fenómeno podría fomentar las exportaciones. Según el estudio, Argentina se posiciona como uno de los países con menor nivel de importaciones y exportaciones en relación a su Producto Bruto Interno (PBI).

Reflexiones sobre la Autarquía Económica

La investigación de IDESA critica la idea de la autarquía económica, indicando que limitar importaciones para ahorrar divisas, especialmente en lo que se refiere al turismo, puede ser un enfoque erróneo. Los países más exitosos suelen tener una mayor apertura económica y no un enfoque cerrado.

Para que el crecimiento en importaciones favorezca a las exportaciones, el mercado cambiario debe funcionar de manera libre, sin intervención gubernamental, afirma el informe.

Estadísticas de Turismo Internacional en 2025

La llegada de turistas extranjeros a Argentina muestra números preocupantes según datos del INDEC. Entre enero y noviembre de 2025, más argentinos optaron por vacacionar en el extranjero que turistas provenientes de otros países que eligieron Argentina como destino.

1 millón de brasileños visitaron Argentina frente a 3,1 millones de argentinos que viajaron a Brasil.

de brasileños visitaron Argentina frente a de argentinos que viajaron a Brasil. 647 mil chilenos llegaron al país mientras que 2,3 millones de argentinos viajaron a Chile.

llegaron al país mientras que de argentinos viajaron a Chile. 700 mil uruguayos visitaron Argentina y 1,4 millones de argentinos optaron por Uruguay.

Un Análisis Revelador

Los datos indican una gran asimetría en los flujos turísticos; los argentinos que viajan a Brasil y Chile superan en número a los residentes de esos países que visitan Argentina. Este patrón sugiere una baja competitividad en el atractivo turístico argentino.

El informe destaca que la baja recepción de turismo internacional se debe a la falta de competitividad del país.

Factores que Afectan la Competitividad

Según IDESA, los obstáculos para el turismo incluyen la escasez de vuelos, tarifas elevadas de aerolíneas, problemas laborales en aeropuertos y una infraestructura de transporte deficiente. Estos factores, sumados a los precios elevados de bienes y servicios, afectan gravemente la experiencia del turista.

Además, se señala que los impuestos impiden a los turistas recuperar costos, lo que desincentiva aún más la visita. Un dólar alto no compensa la baja calidad de servicios ofrecidos, lo que termina desalentando a potenciales visitantes internacionales.

Conclusiones del Informe

IDESA concluye que la verdadera solución a la escasez de dólares y a los problemas del turismo no reside en fomentar un enfoque autárquico, sino en crear un entorno que fomente la competitividad. Solo así se podrá ver un aumento tanto en las exportaciones como en el flujo turístico, haciendo que las decisiones de los argentinos de viajar al exterior dejen de ser un punto central en la discusión.

Foto: IDESA.