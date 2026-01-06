Santo del Día: 6 de Enero

La celebración de la Epifanía del Señor, el 6 de enero, simboliza la revelación de Jesucristo al mundo. Un día que invita a la reflexión y conexión espiritual en cada rincón del planeta.

¿Qué Significa la Epifanía?

La palabra «Epifanía» proviene del griego epipháneia, que se traduce como «manifestación». Según la tradición católica, este día celebra la revelación pública de Jesús como el Hijo de Dios, no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones del mundo.

Los Magos y la Dimensión Universal

El evangelio de Mateo narra la llegada de los Magos, guiados por una estrella, hasta Belén. Estos sabios, representando a los pueblos paganos, reconocen en Jesús al Mesías, destacando así la esencia universal del cristianismo desde sus inicios.

Significado de los Dones

Los tres regalos que los Magos ofrecieron —oro, incienso y mirra— poseen un profundo simbolismo. El oro representa la realeza de Cristo, el incienso evoca su divinidad y la mirra anticipa su sacrificio, uniendo en un solo gesto el nacimiento y el destino del Salvador.

La Epifanía en la Tradición Cristiana

Originalmente, en la tradición cristiana oriental, la Epifanía significaba mucho más que la visita de los Magos. También incluía el bautismo de Jesús en el Jordán y su primera manifestación pública. Con el tiempo, en Occidente, la conmemoración se centró en la adoración de los Magos.

Rituales y Celebraciones

La Epifanía ha dado lugar a prácticas litúrgicas que se mantienen vigentes, como la bendición de los hogares y la proclamación de la fecha de Pascua. Esta solemnidad es un recordatorio de la presencia de Cristo en la historia y en nuestra vida diaria.

Plegarias de Apertura Espiritual

Las oraciones del 6 de enero están dirigidas a cultivar una apertura espiritual, buscando la capacidad de reconocer a Dios más allá de las fronteras culturales. Las plegarias tradicionales evocan la luz de la estrella como guía en el camino de la fe.

Los Reyes Magos y su Simbología

El 6 de enero también conmemora a los Reyes Magos, venerados como ejemplos de búsqueda y adoración sincera. Esta fecha marca el cierre de las celebraciones navideñas, encapsulando el espíritu de manifestación y descubrimiento.

Celebraciones en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, la Epifanía se celebra de manera especial en la Catedral Metropolitana, donde se lleva a cabo una misa solemne que conmemora la adoración de los Magos. Es un llamado a una fe abierta y misionera, resonando con el significado profundo de esta solemnidad.