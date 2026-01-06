Kemi Badenoch Apoya la Incursión de Trump en Venezuela: ‘Fue Moralmente Correcta’ – Política del Reino Unido

La Gobierno Británico Sufre Cuatro Derrotas en el Parlamento por la Soberanía de las Islas Chagos

El gobierno del Reino Unido enfrentó varios reveses significativos en las últimas votaciones del Parlamento, donde la soberanía de las Islas Chagos se convirtió en el centro del debate.

La Lucha por la Soberanía

En una sesión crítica, los pares del Parlamento votaron en contra de la administración por cuatro veces, demanda que busca transferir la soberanía de las controvertidas Islas Chagos a Mauricio. Este archipiélago, ubicado en el océano Índico, alberga la estratégica base militar de Diego García, que se ha convertido en un punto de interés geopolítico y militar.

Compromisos Financieros del Reino Unido

Como parte del acuerdo, el gobierno británico había ratificado un tratado en mayo que no solo devuelve la soberanía a Mauricio, sino que también establece un fondo de 40 millones de libras para los Chagossianos, quienes fueron expulsados de su hogar. Además, se acordó un pago anual de al menos 120 millones de libras durante un periodo de 99 años, sumando un costo total que podría superar los 13 mil millones de libras.

Votaciones Clave en la Cámara de los Lores

Durante la deliberación, se hizo evidente el descontento hacia el enfoque del gobierno. En la lectura de terceros, los pares apoyaron una enmienda conservadora que obligaría al gobierno a revelar el costo total del acuerdo con Mauricio, además de detallar la metodología detrás de esa cifra.

Asimismo, se aprobó una propuesta liberal que exige supervisión parlamentaria sobre los gastos relacionados con el pacto, permitiendo a los parlamentarios bloquear pagos en caso de que se considere que Mauricio ha incumplido las condiciones.

En otra votación, los pares dieron su apoyo a un cambio que requeriría un referéndum entre la comunidad chagossiana sobre si el acuerdo garantiza suficientemente sus derechos. Esta enmienda logró una aprobación notable, ratificada por una amplia mayoría.

Preocupaciones por la Base de Diego García

Los excomandantes militares también hicieron oír su voz al exigir que los pagos vinculados a la base militar cesen si esta se vuelve inutilizable debido a varios factores, como cambios ambientales o restricciones legales. Esta medida recalca la creciente preocupación sobre el futuro de Diego García en el contexto de posibles amenazas.

La serie de derrotas del gobierno refleja una creciente presión para abordar las complejidades culturales, políticas y sociales de la soberanía en el archipiélago y sus implicaciones en la política exterior del Reino Unido.