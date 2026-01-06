San Baltasar: Historia y Oración para Su Intercesión

El Día de San Baltasar, celebrado el 6 de enero, es una de las festividades más coloridas y vibrantes de Argentina. En especial, la provincia de Corrientes se viste de alegría y devoción para honrar esta fecha que une tradición, música y danza.

Una Celebración de Identidad

En Corrientes, la festividad se extiende del 5 al 7 de enero, destacándose como una celebración popular que rinde homenaje al integrante de los Reyes Magos, cuya historia y origen africano se entrelazan con la cultura afrodescendiente de la región. Esta celebración no solo es religiosa, sino que también representa una vital conexión cultural que homenajea a la comunidad afroargentina.

Las festividades en Corrientes por San Baltasar Secretaría de Cultura de la Nación

Patrono de los Afrodescendientes

Reconocido como el patrono de los afrodescendientes en Argentina y en países como Uruguay y Paraguay, San Baltasar, también conocido como “Santo Cambá”, representa la reverencia por la cultura y las raíces africanas. Su devoción y celebraciones han encontrado eco en otras provincias argentinas como Entre Ríos, Chaco y Formosa.

Los Reyes Magos y su Historia

San Baltasar es uno de los tres Reyes Magos, quienes, junto a Melchor y Gaspar, viajaron desde distintos rincones del mundo para adorar al Niño Jesús en Belén. Estas figuras, que guiaron sus caminos siguiendo la estrella de Belén, sostienen una rica historia que perdura en el tiempo.

La historia de San Baltasar Municipalidad de Corrientes

Un Culto de Tradición y Resistencia

Aunque Baltasar no es parte del santoral oficial, su figura se asocia con la herencia de los pueblos afrodescendientes que habitaron el Litoral durante la época colonial. Con el tiempo, adoptó el nombre de “Santo Cambá”, que se deriva del término guaraní kambá, que significa «morocho». Esta celebración ha perdurado y se ha enriquecido, especialmente en el siglo XX, a través de la danza y la música del candombe, una expresión cultural fundamental en la resistencia de esta comunidad.

Festividades en Cambá Cuá

El barrio Cambá Cuá, cuyo nombre en guaraní significa “cueva de negros”, es el epicentro de las festividades que inician el 5 de enero. Los eventos combinan elementos religiosos con costumbres afroamericanas, tales como procesiones, ofrendas, rituales musicales y bailes, creando un ambiente de unión y celebración comunitaria.

Reflejando la Herencia Afro

Esta festividad se torna una ocasión invaluable para resaltar la rica herencia afro en la región, permitiendo a las comunidades mantener vivas sus costumbres e identidad. Cada reunión es un recordatorio de la historia y la memoria colectiva, fomentando un espacio de encuentro y celebración.

Oraciones a los Reyes Magos

Aunque no existe un rezo único para San Baltasar, la comunidad recurre a los tres Reyes Magos en busca de ayuda a través de esta hermosa oración:

Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas.

Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas.

Aquí parad, que aquí está quien luz a los cielos da: Dios es el puerto más cierto, y si habéis hallado puerto no busquéis estrellas ya.

No busquéis la estrella ahora: que su luz ha oscurecido este Sol recién nacido en esta Virgen Aurora.

Ya no hallaréis luz en ellas, el Niño os alumbra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas.

Aunque eclipsarse pretende, no reparéis en su llanto, porque nunca llueve tanto como cuando el sol se enciende.

Aquellas lágrimas bellas la estrella oscurecen ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas.

Amén.