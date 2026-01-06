Meta se Enfoca en la Última Milla de la IA: ¿Qué Hay Detrás de Esta Estrategia?

La reciente adquisición de Manus por parte de Meta marca un cambio significativo en su enfoque hacia la inteligencia artificial, priorizando la aplicación práctica sobre la simple innovación tecnológica.

Meta cerró el año 2025 tomando una decisión estratégica al adquirir Manus por más de 2.000 millones de dólares. Lo curioso de esta startup es que no crea modelos de inteligencia artificial por sí misma, sino que se especializa en coordinar y optimizar los desarrollos de terceros.

Manus ha logrado superar los 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales sin necesidad de entrenar un solo modelo propio. La compañía utiliza herramientas como Claude y modelos de Alibaba, lo que le permite activar recursos externos para abordar tareas complejas y entregar resultados finales.

Un Enfoque Diferente en el Mercado de IA

Mientras que gigantes como OpenAI y Google se esfuerzan por obtener mejores posiciones en rankings técnicos, Manus ha encontrado su nicho en la capacidad de organización y aprovechamiento de modelos ajenos.

Esta adquisición resulta crucial para Meta. Aunque la empresa de Mark Zuckerberg invierte más de 70.000 millones de dólares al año en infraestructura de inteligencia artificial, sus proyectos internos, como Meta AI o Llama 4, aún no han logrado consolidarse en el mercado.

Desafíos en el Ecosistema de Meta

A pesar de contar con plataformas sociales globales, Meta no ha conseguido establecer un aplicativo de productividad comparable al de Google, Microsoft o Apple. Su solución Workplace no ha despegado, y su historial en el manejo de datos empresariales representa un reto persistente.

En este contexto, la compra de Manus busca subsanar esa laguna. La startup tiene el expertise en transformar modelos de terceros en servicios tangibles que los usuarios encuentran valiosos.