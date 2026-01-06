Delicias en Conserva: Rellenos, Patés y Asados

Con la llegada del verano, el morrón se convierte en la estrella de nuestras cocinas. Descubrí cómo sacarle el máximo provecho a este versátil pimiento y disfrutá de recetas deliciosas y económicas.

El Morrón: Un Ingrediente Versátil

Durante los meses calurosos, el morrón brilla tanto en sabor como en precio. Este pimiento, rico en vitamina C y betacarotenos, se puede disfrutar crudo en ensaladas, asado, o incluso en conservas para el invierno.

Su producción en Argentina se extiende desde Jujuy hasta Río Negro, donde la recolecta comienza al alcanzar su tamaño óptimo, ya sea en su variante verde o lista para cosechar cuando toma color.

Comprendiendo la Diferencia entre Morrón, Pimiento y Ají

De acuerdo con el Código Alimentario Argentino, el término «pimiento» hace referencia a los frutos de diversas variedades del género Capsicum annuum. Dentro de esta amplia familia, destacan los morrones (variedades dulces) y los ajíes (variantes picantes).

Variedades Dulces y Picantes

Los morrones, comúnmente dulces, son ideales para un consumo fresco, mientras que los ajíes son perfectos para quienes buscan un toque picante en sus comidas. Las variedades más populares en Argentina incluyen el Lamuyo y el Calahorra.

Deliciosas Recetas con Morrón

Morrón Relleno

Elegir un morrón para rellenar depende menos del color y más de su firmeza. Se recomienda optar por los más carnosos. Antes de cocinar, asegurate de limpiarlos adecuadamente, retirando el corazón y las semillas.

Al hornear, los morrones actúan como recipientes comestibles, lo que les permite mantener su forma y sabor durante largos tiempos de cocción.

1. Morrón Relleno con Carne Picada

Una opción ideal para reuniones familiares, estos morrones se pueden preparar con anticipación y recalentar justo antes de servir.

2. Morrón Relleno a la Parrilla

Una deliciosa guarnición para cualquier parrillada, son fáciles de hacer y aportan un sabor único.

3. Morrón Asado

Perfectos para acompañar carnes o como parte de una pizza casera. Su dulzura resalta tras el asado.

4. Morrón en Conserva

Conservá morrones en frascos con vinagre o aceite para disfrutar de su sabor durante todo el año.

Explorando Nuevas Recetas con Morrón

5. Fettuccine al Morrón

Una pasta elegante y sencilla que combina perfectamente con el dulce sabor del morrón.

6. Hummus de Morrón

Esta receta rápida combina morrón asado con garbanzos, creando un dip irresistible.

7. Ensalada de Morrones

Utiliza morrones de diferentes colores para una ensalada vibrante y sabrosa.

8. Tarta de Jamón, Queso y Morrón

Una opción deliciosa para un almuerzo o cena ligera, ideal para compartir.

9. Paté de Morrón

Un untable sencillo y sabroso, perfecto para acompañar tostadas en una picada.

10. Pollo a la Cacerola con Tomate y Morrón

Un guiso reconfortante ideal para disfrutar en familia, lleno de sabor y sencillez.