Reacciones de políticos cordobeses ante la caída de Maduro

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro ha desatado intensas reacciones en la Cámara de Diputados, especialmente entre los representantes cordobeses. Las posturas divididas reflejan un contexto político complejo en Argentina.

Gabriel Bornoroni y su Celebración

Gabriel Bornoroni, líder del bloque de La Libertad Avanza, fue uno de los primeros en comentar sobre la caída de Maduro tras la intervención estadounidense. En un mensaje en redes sociales, celebró el suceso: «En Venezuela finalmente cayó Maduro. Celebramos todos los que amamos la libertad«.

Criticó al kirchnerismo por defender un gobierno calificado de tiránico y que ha violado derechos humanos. Para finalizar su publicación, utilizó el popular saludo del presidente Javier Milei: «VLLC!!!«.

Apoyo Oficial a la Remoción

El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto de declaración para expresar el respaldo a la captura y remoción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. «Venezuela será libre», destacaron en sus redes, reflejando un firme apoyo a la intervención.

Natalia de la Sota: Una Perspectiva Crítica

Por su parte, la diputada nacional Natalia de la Sota adoptó una postura contraria. Para ella, la intervención militar y la violación del derecho internacional representan un «grave precedente» que Argentina debería condenar. Expresó: «Se debe rechazar el autoritarismo sin avalar una operación ilegal que sólo persigue intereses económicos«.

De la Sota subrayó la necesidad de una respuesta política adecuada, destacando la importancia de la soberanía y el respeto por el derecho internacional en la política exterior argentina.