España responde al ataque en Venezuela: ‘Llamamos a la desescalada y a la moderación’

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela alcanza un punto crítico con el anuncio de la captura del presidente Nicolás Maduro.

Donald Trump ha anunciado la captura y traslado fuera de Venezuela de Nicolás Maduro (REUTERS/Maxwell Briceno)

En una serie de ataques aéreos lanzados la mañana del 3 de enero de 2026, el gobierno de Donald Trump ha tomado acciones significativas en territorio venezolano, apuntando a varios objetivos estratégicos en Caracas y otras regiones como Miranda y La Guaira. Esta operación culminó con la supuesta captura de Nicolás Maduro.

A través de un mensaje en *Truth Social*, Trump anunció que Maduro y su esposa habían sido «capturados y trasladados en avión fuera del país». La comunicación oficial del presidente estadounidense prometía más detalles en una próxima rueda de prensa en Mar-a-Lago.

En respuesta a estos eventos, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, declaró que no tienen información sobre el paradero de Maduro y su esposa, exigiendo pruebas de vida a la administración de EE.UU.

Reacciones Internacionales: Condenas y Apoyos

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, expresó su «rechazo rotundo» a la intervención y brindó su apoyo al pueblo venezolano, señalando que «nada justifica la agresión militar de EE.UU.».

Rita Maestre, también de Más Madrid, criticó los actos de EE.UU. como una violación de la soberanía venezolana, manifestando que refuerzan la búsqueda del petróleo. La cuenta oficial de su partido describió el ataque como una «violación flagrante del Derecho Internacional».

Izquierda Unida y Sumar se Sumergen en la Controversia

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, condenó los ataques, calificándolos de «agresión militar criminal» y pidiendo unidad contra el imperialismo. Enrique Santiago, portavoz del grupo, exigió el fin inmediato de los ataques, acusando a Trump de ignorar la ley internacional.

Desde Sumar, se hizo un llamado al Gobierno español para que tome medidas y condene lo que consideran un acto de piratería imperialista, señalando que podría desestabilizar toda América Latina.

Posición del Gobierno Español

Poco después de la captura, el Ministerio de Exteriores de España emitió un comunicado donde expresó su deseo de «desescalada y moderación». Se informó que el personal español en Venezuela está a salvo y que el país está dispuesto a actuar como mediador en la crisis.

Gabriel Rufián de ERC y otros líderes políticos españoles también se manifestaron en contra de los ataques, pidiendo el fin de las relaciones con EE.UU. y condenando las operaciones militares de Trump.

Conclusiones en el Horizonte Político

La situación en Venezuela ha despertado un torrente de reacciones tanto a nivel local como internacional, destacando la preocupación por la salud de la población civil y los posibles efectos desestabilizadores en la región. Las tensiones continúan creciendo a medida que se demandan respuestas y se exige respeto hacia el Derecho Internacional.