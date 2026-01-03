Bitfarms Cierra su Última Planta Cripto y Abandona Latinoamérica

La firma de criptomonedas Bitfarms ha tomado una decisión trascendental al desprenderse de su última instalación minera en Paraguay, marcando un cambio significativo en su estrategia global y enfocándose completamente en el mercado norteamericano.

Bitfarms anunció oficialmente su salida total de América Latina tras completar la venta de su última instalación de minería de Bitcoin ubicada en Paraguay. Esta decisión reorienta sus objetivos de crecimiento hacia Norteamérica, donde se plantean nuevas metas estratégicas.

La empresa concretó la transferencia de su sitio de 70 MW en Paso Pe, Paraguay, al fondo Sympatheia Power Fund, liderado por Hawksburn Capital, en una operación que puede alcanzar los 30 millones de dólares.

Detalles de la Venta en Paraguay

Según el comunicado oficial, Bitfarms ejecutó un acuerdo definitivo para la transferencia total de los activos operativos del sitio minero. El cierre de esta operación se prevé en los próximos 60 días, sujeto a condiciones de mercado y aprobaciones regulatorias.

Al finalizar la transacción, la compañía recibirá 9 millones de dólares en efectivo, cifra que incluye un depósito no reembolsable de 1 millón ya abonado. También hay estipulaciones para pagos adicionales de hasta 21 millones, a realizarse en los diez meses siguientes, condicionados a metas financieras específicas.

Motivos detrás del Desenlace en América Latina

La trayectoria de Bitfarms en América Latina comenzó con una ambiciosa expansión, incluyendo la inauguración en 2022 de una de las mayores granjas de minería de Bitcoin en Argentina. Sin embargo, en 2025, la compañía enfrentó serios desafíos, como interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico, lo que llevó al cierre de sus operaciones en la región.

En agosto de 2024, la empresa invirtió en terrenos en Estados Unidos con el fin de desarrollar infraestructura relacionada con computación avanzada.

Un Nuevo Horizonte en Norteamérica

La salida de América Latina proporcionará a Bitfarms la oportunidad de monetizar sus activos y mejorar su liquidez, lo que les permitirá buscar financiamiento a corto plazo. Con inversiones planeadas en infraestructura, la empresa ya cuenta con 341 MW de capacidad energética activa y 430 MW en desarrollo solo en Estados Unidos.

Enfoque en Computación de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial

La reorientación estratégica de Bitfarms resalta los retos enfrentados en América Latina como interrupciones energéticas y falta de previsibilidad. La nueva dirección de la empresa busca maximizar retornos en sectores como la computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial.

En el inicio del mercado, las acciones de Bitfarms (BITF) registraron un aumento cercano al 5%, evidenciando una reacción positiva ante el actual repunte del precio de Bitcoin, que se mantiene por debajo de los 90,000 dólares. La firma tiene planes para cerrar su negocio de minería de Bitcoin en dos años y concentrarse completamente en los sectores de HPC e IA, donde se anticipa un entorno regulatorio más favorable.