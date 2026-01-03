De Delicias a Alta Cocina: Descubre la Mejor Relación Precio-Calidad en Nuestro Mercado y Restaurante

El verano en Santiago se ilumina con la llegada de turistas argentinos, y la ciudad se prepara para recibirlos con una variada oferta gastronómica. Este artículo te llevará a través de los lugares imperdibles para disfrutar de la cocina chilena y más.

Un Destino Gastronómico que Atrapa

Santiago de Chile, con su mezcla de modernidad y tradición, ofrece una experiencia culinaria única. Rodeada de valles vitivinícolas y cerca del océano Pacífico, la ciudad se convierte en un paraíso para los amantes de la gastronomía. Desde deliciosos mariscos hasta carnes a la parrilla, hay opciones para todos los gustos y presupuestos.

Restaurantes Readherentes a la Cultura Local

La Calma: Sabor del Mar en Su Máxima Expresión

Considerado uno de los mejores restaurantes de pescado en Chile, La Calma ofrece un menú sencillo pero impactante, donde se celebran hasta 21 variedades de pescados y mariscos frescos. Su platillo estrella permite degustar la esencia del mar chileno con mínima intervención culinaria.

Ubicación: Av. Nueva Costanera 3832, Vitacura, Región Metropolitana, Chile. IG: @lacalmastgo

Yum Cha: Un Viaje Culinario de Oriente a Chile

En Yum Cha, el té y la cocina asiática se fusionan en un ambiente íntimo. Este restaurante ha sido reconocido por su innovador menú de pasos, uniendo la tradición china con sabores chilenos. Aquí, cada bocado invita a disfrutar de una experiencia sensorial sin igual.

Ubicación: La Herradura 2722, Providencia, Santiago. IG: @yumchacl

99 Restaurante: Innovación y Tradición

Con una propuesta en constante cambio, 99 revitaliza sabores chilenos cada cinco meses. Dirigido por Kurt Schmidt, este restaurante es un experimento etnográfico que te llevará a un viaje por los productos y tradiciones de cada valle chileno.

Ubicación: Alonso de Córdova 4355, Vitacura. Reservas: 99restaurante.meitre.com

Santiago para Todos los Presupuestos

Comedor Huggo: Comida Casera a Buen Precio

Este acogedor local, dirigido por Maximiliano Muñoz, trae lo mejor de la cocina chilena a un precio accesible. Con su enfoque en platos tradicionales y un ambiente cálido, es el lugar ideal para disfrutar de una buena comida sin gastar de más.

Ubicación: Dr. Luis Middleton 1698, Providencia, Santiago. IG: @huggocomedor

Mercado Urbano de Tobalaba: Una Experiencia Gastronómica Diversa

El MUT se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan calidad y buen precio. Este mercado culinario ofrece una amplia gama de opciones, desde pizzas hasta sushi, ideal para una salida casual con amigos o familiares.

Ubicación: Av. Apoquindo 2730, Las Condes, Región Metropolitana, Santiago de Chile.

Aventuras Gastronómicas Fuera de Santiago

Ruta de los Abastos en la Región de O’Higgins

A solo unas horas de Santiago, la Ruta de los Abastos es un viaje al corazón de la gastronomía chilena. Visita viñedos, interactúa con productores locales y descubre los sabores auténticos de la región. Una experiencia ideal para los amantes del turismo gastronómico.

Otras Experiencias Imperdibles

Food&Wine Studio: Conexión entre Vino y Comida

Ubicado en Colchagua, este restaurante dirigido por Pilar Rodríguez ofrece un menú de seis tiempos que celebra la riqueza de los productos locales. Disfruta de una comida donde cada plato es una obra de arte que resalta la conexión entre la cocina y el vino.

Ubicación: Viña Viu Manent, km 37 de la carretera del vino, Santa Cruz.