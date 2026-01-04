España y cinco países latinoamericanos condenan el ataque de EE. UU. a Venezuela

Un fuerte pronunciamiento conjunto de líderes de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay critica la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Un llamado a la paz y la soberanía

Los mandatarios expresaron su rechazo a la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos, señalando que esta infringe las «principales normas del derecho internacional», especialmente en lo que respecta a la soberanía territorial, fundamentándose en la Carta de las Naciones Unidas.

El grupo, que incluye al primer ministro español Pedro Sánchez y al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que estas acciones representan un «precedente peligroso» para la paz y la seguridad en la región.

Los eventos en Caracas y sus implicaciones

La situación escaló dramáticamente cuando el Delta Force estadounidense detuvo a Maduro y su esposa Cilia Flores en un asalto a su residencia en Caracas. Actualmente, Maduro enfrenta cargos en EE. UU. relacionados con narcotráfico y posesión de armas de fuego en una prisión en Nueva York.

El presidente Donald Trump calificó la operación como «brillante» y declaró que Estados Unidos «administraría Venezuela» durante la transición política, aunque no ofreció detalles claros sobre cómo se llevaría a cabo este proceso.

Preocupaciones sobre los recursos naturales

En su comunicado, los seis líderes también expresaron su inquietud respecto a cualquier intento de explotación de los ricos recursos naturales de Venezuela, resaltando que la apropiación de estos bienes sería incompatible con el derecho internacional.

El texto subraya que el control externo de estos recursos amenazaría la estabilidad económica, política y social no solo en Venezuela, sino en toda la región.

Reacciones internacionales y el papel de Europa

Desde Europa, la Unión Europea ha hecho un llamado a la moderación y al respeto por la Carta de las Naciones Unidas, aunque se ha mostrado cautelosa a la hora de criticar abiertamente la intervención estadounidense.

El canciller alemán, Friedrich Merz, indicó que la situación requiere un análisis complejo, enfocándose en la necesidad de una transición democrática en Venezuela. Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, mencionó que el pueblo venezolano debería sentir alegría ante el derrocamiento de Maduro.

Alignado con estos planteamientos, Sánchez ha manifestado que España no puede avalar una intervención que contravenga el derecho internacional, al igual que no puede reconocer el régimen de Maduro, cuya legitimidad electoral fue cuestionada en los comicios de julio de 2024.

Un futuro incierto y un legado problemático

En medio de estas tensiones, el futuro político de Venezuela permanece incierto. La oposición, liderada por figuras como Edmundo González, quien se vio obligado a exiliarse, y María Corina Machado, actualmente en la clandestinidad tras haber ganado el Premio Nobel de la Paz en 2025, enfrenta retos formidables en un contexto donde la intervención extranjera se mezcla con aspiraciones de autonomía y democracia.