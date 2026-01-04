Venezuela en Crisis: Acuerdo entre José Jerí y José Antonio Kast tras la captura de Maduro

Los presidentes de Perú y Chile se unen para enfrentar desafíos regionales cruciales en medio de la agitación política en Venezuela.

En una reciente conversación telefónica, el presidente peruano José Jerí Oré y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, discutieron la crítica situación en Venezuela y su impacto en Sudamérica. Ambos líderes se manifestaron a favor de un proceso de transición democrática en el país vecino, subrayando la necesidad de restaurar el orden institucional.

Impacto de la crisis venezolana en la región

La agenda de la llamada destacó la tensión política en Venezuela, un tema de gran preocupación que afecta la estabilidad de los países vecinos. Jerí y Kast acordaron profundizar en este asunto en una reunión presencial programada para el próximo miércoles en Lima, donde se buscarán soluciones conjuntas.

Desafíos de la migración irregular

Otra preocupación apremiante que abordaron los presidentes fue la migración irregular en la frontera, un fenómeno que ha aumentado considerablemente en los últimos meses afectando a varios países de la región. Los líderes convinieron en trabajar juntos para gestionar este desafío, un tema que se ha vuelto cada vez más relevante.

Incidentes recientes en Venezuela

El contexto de estas conversaciones se vio intensificado por recientes eventos en Venezuela, que incluyeron el anuncio de un ataque a gran escala por parte de los Estados Unidos. Según se reporta, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados, generando un clima de incertidumbre y conmoción en Caracas.

Visita de José Antonio Kast a Perú

La visita oficial de Kast a Lima está programada para el 7 de enero de 2026, marcando su primera gira sudamericana tras ganar la segunda vuelta presidencial en Chile. Esta reunión tiene como objetivo consolidar una agenda bilateral que aborde cuestiones sensibles entre ambos países, especialmente en el contexto actual.

Politicas migratorias anunciadas

Kast también deberá tratar el tema de la migración irregular, a raíz de su política de expulsión de extranjeros sin documentación. Desde su victoria electoral, se ha registrado un notable aumento en la salida de migrantes desde Chile, lo que ha tensionado los pasos fronterizos y provocado un incremento en los intentos de ingreso irregular a Perú.

En su visita, Kast planea reunirse con representantes de sectores estratégicos y discutir la colaboración en seguridad fronteriza, buscando establecer un enfoque coordinado para abordar la inseguridad y prevenir una posible crisis migratoria.

Noticia en desarrollo.