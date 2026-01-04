“El Gobierno desestima las objeciones del PRO y confía en la Bicameral de Inteligencia”

El oficialismo sale al paso de los cuestionamientos de la oposición respecto a los recientes cambios implementados en la Secretaría de Inteligencia del Estado, asegurando que no habrá un incremento significativo en el presupuesto del organismo.

El debate sobre los gastos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ha vuelto a la escena política. A pesar de que el tema parecía haberse desvanecido, el Gobierno ha decidido abordar las críticas del PRO y otros sectores, a raíz de un decreto que ha suscitado controversia.

La Defensa del Presupuesto

Fuentes cercanas al Gobierno han declarado que, conforme al Decreto 941/2025, las modificaciones en la estructura de la SIDE no implican un aumento de los costos. Según estas fuentes, la reconfiguración del organismo ha llevado a una reducción de su tamaño, lo que eliminaría la necesidad de un presupuesto adicional.

Los Fondos Siempre Bajo la Lupa

Las asignaciones económicas de la SIDE han sido un punto álgido de discusión. Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), señala que el presupuesto destinado a inteligencia se ha disparado, alcanzando un 20% del total nacional, comparado con el 4% que se manejaba anteriormente durante el mandato del Frente de Todos.

Un Presupuesto Ampliado

Un aspecto relevante es que, justo antes de la llegada de Cristian Augadra a la dirección de la SIDE, el presupuesto fue ampliado en $26 mil millones. En tan solo 16 días, estos recursos fueron ejecutados, colocando el total del año en $106.990,46 millones.

Divisiones Internas en el Pro

El PRO ha manifestado dudas sobre las modificaciones y ha conformado una comisión para examinar detenidamente estas transformaciones. La posición del espacio amarillo, incluso en un clima tenso por otros conflictos internos, es vista como una postura cautelosa ante un tema delicado.

Un Proceso de Revisión

Desde el oficialismo aseguran que todos los protocolos serán revisados por la Bicameral de Inteligencia como es habitual. Legisladores de diversos bloques están considerando activar la Comisión Bicameral para profundizar en los cambios y abrir el debate parlamentario sobre el asunto.

El Pro en la Encrucijada

A pesar de que el PRO se ha abstenido de criticar la herramienta legislativa utilizada —el decreto de necesidad y urgencia (DNU)—, aún muestra resistencia a las modificaciones que han generado un amplio debate en la opinión pública.

Clarificaciones desde la SIDE

La SIDE ha utilizado su cuenta oficial en X para exponer el alcance de las modificaciones. Se destaca la eliminación de funciones que históricamente carecían de respaldo institucional y la redirección de responsabilidades hacia otras dependencias del gobierno, como el Ministerio de Seguridad Nacional.

Puntos Controversiales

Entre las reformas más críticas se encuentran las vinculadas a la contrainteligencia y la capacidad de aprehensión. La SIDE ha afirmado que esta función se definirá claramente, enfocándose en la protección del Estado argentino frente a amenazas externas.