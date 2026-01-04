Tragedia en la Ruta 20: Tres fallecidos en un accidente

Tragedia en la Ruta 20: Tres Muertos y Varios Heridos en Impactante Accidente

Un violento accidente en la Ruta 20 en Entre Ríos dejó un saldo trágico de tres muertes y tres personas gravemente heridas durante la madrugada de este domingo.

La colisión frontal, que se produjo cerca de las 4:30 a.m., involucró a un Fiat Palio y un Volkswagen Suran a pocos metros del acceso a Gilbert, en el departamento de Gualeguaychú.

Víctimas y Heridos

Las víctimas fatales incluyen a un joven de 18 años y dos mujeres, de 32 y 79 años, que viajaban en el Volkswagen. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros médicos con pronósticos reservados, destacándose el caso de dos adolescentes de 16 y 17 años que acompañaban al joven fallecido.

Circunstancias del Accidente

Las autoridades aún investigan las causas del choque, ya que las imágenes del siniestro revelan la magnitud del impacto, dejando ambos vehículos totalmente destruidos. El accidente ocurrió en un tramo recto de la carretera, lo que sugiere que uno de los coches podría haber cambiado de carril.

Rescate y Asistencia

El rescate de las víctimas fue realizado por bomberos, quienes tuvieron que extraer al joven fallecido de entre los hierros retorcidos del Fiat. Las adolescentes, atendidas en hospitales de Gualeguaychú y Basavilbaso, fueron trasladadas a Concepción del Uruguay debido a la gravedad de sus lesiones.

Respuesta de Emergencia

Agentes de la policía provincial y personal especializado en criminalística acudieron al lugar del accidente. También se hicieron presentes ambulancias de diferentes localidades como Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso para atender a los heridos.

Investigación en Curso