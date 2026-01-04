Identifican a las últimas 16 víctimas del fuego en Crans-Montana

Un trágico incendio en un bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana ha dejado una profunda huella en la comunidad local tras la identificación de las últimas víctimas.

Un Desastre Sin Precedentes

La policía del cantón de Valais confirmó la identificación de los 16 cuerpos restantes, completando así el trágico recuento de 40 fallecidos. Este suceso es considerado uno de los peores desastres en la reciente historia helvética, siendo el proceso de identificación particularmente laborioso debido a las severas heridas que sufrieron la mayoría de las víctimas.

Las Víctimas

Entre las personas identificadas, hay 10 suizos, dos italianos, un ciudadano ítalo-emiratí, un rumano, un francés y un turco. La víctima más joven es una niña suiza de 14 años; también se identificó a dos chicas suizas de 15 años, y diez de las restantes víctimas eran adolescentes de entre 16 y 18 años, según información proporcionada por la policía.

Resonancia en la Comunidad

Arthur Brodard, un joven suizo de 16 años, fue reconocido entre los fallecidos. Su madre compartió un emotivo mensaje en redes sociales: “Nuestro Arthur se ha ido a festejar en el cielo”, lo que refleja el dolor de muchas familias afectadas por esta tragedia.

Un Acto de Recuerdo Colectivo

Este domingo, cientos de personas se unieron en una procesión silenciosa en el elegante resort para rendir homenaje a las víctimas. La multitud, con los ojos enrojecidos, se reunió después de un servicio en la Chapelle St-Christophe y marchó en silencio hacia el bar Le Constellation, donde se erigió un memorial improvisado.

Clamor por Mejoras en Seguridad

Paola Ponti Greppi, una italiana de 80 años con casa en Crans-Montana, hizo un llamado a mejorar la seguridad en los bares, afirmando: “No es el único lugar como este. ¿Por qué no se hicieron las inspecciones adecuadas?”. Este sentimiento de alarma ha resonado en la comunidad, que clama por respuestas.

Condolencias Internacionales

Durante la misa, el obispo Jean-Marie Lovey destacó el torrente de condolencias recibidas desde todo el mundo, incluyendo un mensaje del Papa. “El Papa Leo XIV se une a nuestro dolor», dijo Lovey, quien también mencionó la importancia de la solidaridad en momentos tan difíciles.

Investigaciones en Curso

Las autoridades están investigando las causas del incendio, que se cree comenzó por velas encendidas demasiado cerca del techo en el nivel del sótano. Dos gerentes del bar están bajo investigación por delitos que incluyen homicidio por negligencia y provocación involuntaria de un incendio. Además, se evaluarán los protocolos de seguridad del local.

Consecuencias del Incendio

Hasta ahora, 119 personas resultaron heridas, muchas de ellas con quemaduras severas, lo que llevó a algunos pacientes a ser trasladados a unidades de quemados en hospitales de Europa. Las autoridades utilizaron muestras de ADN y registros dentales para ayudar en la identificación de los cuerpos, dada la condición de los mismos.

Suiza llevará a cabo un día nacional de luto este viernes, durante el cual se escucharán campanas en todo el país y se guardará un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.