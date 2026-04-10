Espectacular Agenda del Sábado: Boca vs. Independiente, Sinner vs. Zverev, Top 14 y Augusta

¡Deportes al Rojo Vivo! Todo lo que No Te Puedes Perder Este Sábado 11 de Abril

Prepárate para un sábado repleto de acción deportiva. Con partidos emocionantes y torneos destacados, aquí tienes la guía completa para seguir cada instante.

FÚTBOL

Torneo Apertura

La jornada se calienta con varios encuentros emocionantes:

  • 15:00 Riestra vs. Instituto – TNT Sports
  • 15:30 Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors – ESPN Premium
  • 17:15 Estudiantes de La Plata vs. Unión – TNT Sports
  • 19:30 Boca Juniors vs. Independiente – TNT Sports
  • 21:45 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Barracas Central – ESPN Premium

Premier League

Disfruta de una gran dosis de fútbol inglés:

  • 08:30 Arsenal vs. Bournemouth – ESPN y Disney+
  • 11:00 Brentford vs. Everton – ESPN y Disney+
  • 13:30 Liverpool vs. Fulham – ESPN

Liga de España

Adéntrate en la pasión del fútbol español:

  • 09:00 Real Sociedad vs. Alavés – ESPN 4 y Disney+
  • 11:15 Elche vs. Valencia – DSports (1610)
  • 13:30 Barcelona vs. Espanyol – DSports (1610)
  • 16:00 Sevilla vs. Atlético de Madrid – ESPN y Disney+

Barcelona busca recuperarse de su derrota en la Champions League, enfrentando al Espanyol.

Serie A

Rivales de peso en el fútbol italiano se enfrentan:

  • 13:00 Milan vs. Udinese – ESPN 2 y Disney+
  • 15:45 Atalanta vs. Juventus – ESPN 3 y Disney+

Bundesliga

Vibrantes encuentros alemanes para disfrutar:

  • 10:30 Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach – ESPN 3
  • 13:30 St. Pauli vs. Bayern München – ESPN 3

Championship

No te pierdas el fútbol en segunda división inglesa:

  • 11:00 Sheffield vs. Hull City – Fox Sports y Disney+

GOLF

En el prestigioso Masters de Augusta, sigue la emoción de:

  • 15:00 Tercera vuelta del Masters de Augusta – ESPN 2 y Disney+

Última jornada antes de conocer al campeón del Masters de Augusta.

TENIS

Masters 1000 de Montecarlo

Emocionantes semifinales del prestigioso torneo:

  • 08:30 Jannik Sinner (Italia) vs. Alexander Zverev – ESPN 2 y Disney+
  • 10:30 Carlos Alcaraz (España) vs. Valentin Vacherot (Mónaco) – ESPN 2

Jannik Sinner se enfrenta a Alexander Zverev en una emocionante semifinal.

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

Hoy también hay acción en el baloncesto argentino:

  • 11:30 Boca Juniors vs. Ferro Carril Oeste – TyC Sports

RUGBY

Top 14

Varios partidos del rugby argentino están en juego:

  • 15:30 SIC vs. Alumni – Disney+
  • 15:30 Belgrano vs. Champagnat – Disney+
  • 15:30 Buenos Aires C&R vs. Hindú – Disney+
  • 15:30 CUBA vs. La Plata – Disney+
  • 15:30 Los Tilos vs. Rosario – Disney+
  • 15:30 Newman vs. Los Matreros – Disney+
  • 15:40 CASI vs. Regatas Bella Vista – ESPN 4 y Disney+

CASI se enfrenta a Regatas Bella Vista en un partido clave del Top 14.

Súper Rugby Américas

Y el rugby internacional también trae acción:

  • 20:00 Yacaré XV vs. Dogos XV – ESPN 3 y Disney+

HÍPICA

Por último, vive la adrenalina de las carreras con:

  • 11:30 Grand National – ESPN 4
