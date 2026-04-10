Eric Adams, exalcalde de Nueva York, consigue la ciudadanía albanesa

Eric Adams, el exalcalde de Nueva York, consigue la ciudadanía albanesa: un nuevo capítulo internacional

El exalcalde de Nueva York, Eric Adams, ha obtenido recientemente la ciudadanía y el pasaporte de Albania, marcando un hito significativo en su carrera y relaciones internacionales. Este acontecimiento fue confirmado por fuentes oficiales del país balcánico.

Según informes de Albania Daily News, Adams recibió la ciudadanía mediante un decreto especial firmado por el presidente Bajram Begaj. Un portavoz del exalcalde confirmó la información, que se documentó en el diario oficial del gobierno albanés.

Un viaje transformador a Albania

Adams había realizado una visita a Albania en octubre pasado, donde se destacó por sus elogios hacia el país y su capital, Tirana. En dicha visita, dialogó con el primer ministro Edi Rama sobre la posibilidad de fortalecer la cooperación en turismo y tecnología.

Propuestas para la conectividad entre Nueva York y Albania

Durante su estadía, Adams manifestó su interés en promover un vuelo directo entre Nueva York y Albania, una iniciativa que busca facilitar el intercambio cultural y turístico entre ambas regiones.

Un legado controvertido en Nueva York

Adams, quien fue alcalde de Nueva York desde principios de 2022 hasta finales de 2025, ha tenido un mandato marcado por desafíos y controversias. Antes de finalizar su tiempo en el cargo, se retiró de las elecciones para la reelección, enmedio de un caso de corrupción que finalmente fue desestimado. Aunque intentó continuar su carrera como candidato independiente, decidió respaldar al exgobernador Andrew Cuomo.

Desafíos legales y alegaciones

Recientemente, Adams ha enfrentado una demanda por parte de Lorna Beach-Mathura, quien lo acusa de abuso sexual en un hecho que supuestamente ocurrió hace más de tres décadas. A pesar de las serias alegaciones, el exalcalde ha negado enérgicamente cualquier comportamiento inapropiado.

Un símbolo de respeto entre naciones

En respuesta a su nueva ciudadanía, el portavoz de Adams, Todd Shapiro, afirmó que la decisión de Albania refuerza el respeto mutuo y la relación duradera entre ambas partes. “La ciudadanía dual se ve históricamente como un reconocimiento a líderes que simbolizan la asociación y los valores compartidos a nivel internacional”, expresó Shapiro.